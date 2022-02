Der var passagerer tilbage

BRAND PÅ RO/PAX-FÆRGE:

Mandag 21. februar 2022 kl: 10:21

Af: Redaktionen Men efterfølgende oplysninger fra de græske myndigheder lyder på, at ikke alle skibets passagerer var blevet reddet i land. Der manglede i første omgang 13 passagerer. Mindst to lastbilchauffører var fanget på færgen, mens 11 andre var meldt savnet.Søndag var der meldinger om, at en lastbilchauffør fra Belarus havde reddet sig ud af den brændende færge og var kommet om bord på en slæbebåd via en lejder. Senere søndag var der meldinger om, at redningsmandskab havde fundet en af de savnende passagerer. Han blev fundet død i en udbrændt lastbil.»Euroferry Olympia« sejler på en rute mellem Igoumenitsa i Grækenland og Brindisi i Italien, som drives af det italienske rederi, Grimaldi Lines.