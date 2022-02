Nogle af Esbjergs el-busser har været tæt på at køre tør for strøm

INDKØRINGSPROBLEMER:

Mandag 21. februar 2022 kl: 10:00

Af: Redaktionen

Godt nok er el-busser emissionsfrie, støjsvage og energieffektive, men hvad hjælper det, hvis busserne kører tør for strøm?









- Vi ved godt, at vi har haft udfordringer med et større strømforbrug på nogle af busserne end forventet, og vi har arbejdet meget med at optimere det. Fem busser ud af de 31 busser har brugt ekstremt meget strøm, og vi har i en periode haft ekstra medarbejdere på arbejde til at bytte busser ud, når de har været ved at løbe tør. I den periode har vi byttet busser ud ude på linjen, og da har vi bedt folk skifte over i en anden bus, ligesom vi har haft episoder, hvor chaufføren selv har måttet køre i garage for at bytte, og passagererne derfor er blevet bedt om at stå af og tage den næste bus. Det beklager vi, siger Steen Rügge, administrerende direktør i Tide Bus til Jyske Vestkysten.









Busserne er leveret den kinesiske producent Xiamen Golden Dragon Bus, og ifølge deres beregninger vil bussernes 12 batterier sikre en rækkevidde på 300-350 kilometer.







Tide Bus har planlagt opladning af el-busserne efter cirka 320 kilometer, men der er enkelte af busserne, der alligevel har været ved at løbe tør. Busselskabet ændrer nu procedurerne for genopladning af Esbjergs el-busser, så passagererne kan holdes skadesløse for eventuelle fremtidige drifts- og opladningsproblemer.









