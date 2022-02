Norges postvæsen bestiller el-lastbiler i Sverige

Fredag 18. februar 2022 kl: 10:21

Af: Redaktionen - Det er den hidtil største ordre på lastbiler med alternative drivliner, siger Espen Sanne, der er Fleet Sales Manager hos Volvo Norge AS.- Det er stort - også globalt, siger han videre.Posten Norge har bestilt 29 el-lastbiler opbtgget med faste kasser med 265 kWh batterier. De har samme drivline, men kommer i lidt forskellige konfigurationer fordelt på Volvo FL- og FE-modeller med henholdsvis to og tre aksler.Posten Norge allerede en bestilling hos Volvo Trucks på 13 biogas-lastbiler og 3 elektriske lastbiler. Totalt set skal Volvo Trucks levere 32 elektriske og 13 gasdrevne lastebiler til Posten Norge i 2022.De mange lastbiler skal sættes i drift i det meste af Norge fra Tromsø i nord til Kristiansand i syd.- 37 procent af vores vognpark kører nu på fornybar energi, og den andel skal øges betydeligt fremover, siger Kenneth Tjønndal Pettersen, der er pressechef hos Posten Norge.Bjørn Inge Haugan, der er salgs- og markedsdirektør hos Volvo Norge, lægger ikke skjul på, at aftalen betyder meget for Volvo Trucks setti lys af den tunge satsning på elektriske lastbiler.Han peger på, at mange nok vil følge med i, hvordan en så stor aktør som Posten Norge løser både dagens og morgendagens distributionsudfordringer.- Det er vigtig, at de store er med og fører an. En så tilpas stor ordre fortæller alle andre, at regional transport med elektriske lastbiler faktisk er en løsning. Posten er med og viser, at nu er vi der, siger Bjørn Inge Haugan.Han vurderer, at markedet og kunderne har ventet på, at de store producenter kan tilbyde elektriske transportløsninger, som tilfredsstiller deres produktivitets- og ydelseskrav.- Fleet sales har salgsansvar mod de store transportører i Norge. Og vi ved, at de har en vældig stærk miljøstrategi. De har nok værte utålmodige efter at få elektriske lastebiler, og de er svært glade for, at vi nu kan levere produkter, der er tilpasset deres behov, siger han.