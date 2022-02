Norsk flyselskab åbner rute mellem Bornholm og København

Torsdag 17. februar 2022 kl: 09:51

Af: Redaktionen I Folkemøde-ugen har selskabet sat ekstra kapacitet ind for komme efterspørgslen i møde. Efter Folkemødet på Bornholm i dagene fra onsdag 15. til søndag 19. juni, hvor der indsættes ekstra kapacitet, flyves ruten fra 23. juni tirsdag, torsdag og søndag indtil 14. august.- Vi er meget glade for at kunne lancere ruten mellem Bornholm og København i sommersæsonen. Det giver rejsende fra Bornholm direkte adgang til vores netværk fra København, der over sommeren tæller 55 af de mest populære destinationer i Europa. Samtidig bliver det nemt og bekvemt for københavnere og andre at rejse til Bornholm på sommerferie, for eksempel i en forlænget weekend, siger kommerciel direktør i Norwegian, Magnus Thome Maursund.Med lanceringen af ruten mellem København og Bornholm følger Norwegian sin forretningsplan, der har yderligere fokus på indenrigsruter og de intraskandinaviske ruter. Norwegian flyver i dag mellem København og Aalborg på det danske indenrigsnet foruden et stort antal direkte internationale destinationer fra både København og Aalborg.- Vi har sagt, at vi ønskede at udvide vores tilstedeværelse på indenrigstrafikken i Danmark. Med en enkelt undtagelse er indenrigsruterne i Danmark præget af ringe konkurrence, og det er til skade for kunderne. Vi mener, at alle skal have råd til at flyve, og vi er konkurrencedygtige både på pris og service. Samtidig flyver vi store og moderne fly, så kunderne kan se frem til en behagelig og afslappende flyvetur over Østersøen, siger Magnus Thome Maursund.