Vestsvenske lastbiler ligger forrest på markedet for elektriske lastbiler i Europa

Onsdag 16. februar 2022 kl: 11:10

Af: Redaktionen Volvo Trucks var markedsleder for tunge elektriske lastbiler i Europa i 2021 og har modtaget ordrer på over 1.100 elektriske lastbiler verden over.Statistik fra markedsanalysegruppen IHS Markit viser, at der i løbet af 2021 blev registreret i alt 346 elektriske lastbiler over 16 tons i Europa, hvilket svarer til en stigning på 193 procent i forhold til 2020. Volvo Trucks har med 42 procent den største markedsandel. Landene i Europa med flest elektriske registrerede elektriske lastbiler over 16 tons er Schweiz, Norge, Sverige og Holland.- Vi er fast besluttet på at drive revolutionen af ​​elektriske lastbiler, og vores markedsledende position i Europa er et bevis på, at vi gør det. Selvom mængderne stadig er lave, ser vi en hastigt voksende interesse, både i Europa, Nordamerika og i andre dele af verden. I 2021 har vi modtaget ordrer, inklusive hensigtserklæringer om at købe mere end 1.100 lastbiler i over 20 lande. Jeg er overbevist om, at det er en vigtig konkurrencefordel at tilbyde elektriske emissionsfri transporter, siger Roger Alm, der er øverste chef for Volvo Trucks.Volvo Trucks startede som et af de allerførste lastbilmærker i verden serieproduktion af elektriske lastbiler i 2019. Når produktionen af ​​de kraftige hel-elektriske modeller Volvo FH, Volvo FM og Volvo FMX starter til efteråret, vil Volvo have det mest komplette elektriske udvalg i den globale lastbilindustri. Volvo har leveret el-lastbiler til en bred vifte af kunder i Europa, Nordamerika og Australien. Selskabets mål er, at halvdelen af ​​dets samlede lastbilsalg vil være elektrisk i 2030.- Det er klart, at disse tal viser, at vi er kommet rigtig godt fra start. Med det brede udvalg af elektriske lastbiler, vil det være muligt at elektrificere næsten halvdelen af ​​den tunge vejtransport. Denne andel vil vokse sig endnu større i takt med, at afstanden, som el-lastbiler kan køre, øges, og ladeinfrastrukturen for tunge elektriske lastbiler bliver videreudviklet, påpeger Roger Alm.





Lande Samlet markedsvolumen 2021 Schweiz 77 Norge 56 Sverige 47 Holland 42 Tyskland 37 Frankrig 25 Danmark 21 Spanien 11 Italien 9 Ungarn 7 Polen 4 Belgien 3 Tjekkiet 2 Finland 2 Irland 2 Østrig 1 Total 346



(IHS Markit-statistikker over det samlede antal registrerede lastbiler (over 16 tons) i Europa i 2021 eksklusive Storbritannien)

