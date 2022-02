Svensk lastbil vinder 1.000-punkte testkørsel

Tirsdag 15. februar 2022 kl: 09:52

Af: Redaktionen I testen, der er organiseret af det tyske fagblad Lastauto Omnibus, sammenligner et internationalt team af lastbiljournalister køretøjerne på en række vigtige områder ved langturskørsel. Årets sejr i 1.000 Punkte Test var Scania's fjerde i træk, og resultaterne vil blive offentliggjort i over 10 internationale fagblade over hele Europa.- Dette er den første bekræftelse fra uafhængige lastbiljournalister af, at den nye Super-drivline, som vi præsenterede i Södertälje tilbage i november, leverer, som vi lovede. Den har flyttet os og den transporteffektivitet, som Scania tilbyder, endnu længere foran konkurrenterne, lyder det fra Stefan Dorski, der er Senior Vice President og chef for Scania Trucks.- Marginalerne er oftest meget små i disse sammenligningstests. Men her var Scania Super-drivlinen ca. fire procent mere brændstoføkonomisk end testens nummer to, tilføjer han.I 2021/22-testen skulle testkøretøjerne køre med vogntogsvægt på 40 ton totalvægt, være udrustet med mellemhøjt sovekabineførerhus samt have motoreffekt på op til 480 hk. Scania'ens gennemsnitlige dieselforbrug på testruten var 27,1 l/100 km (3,69 km/l), efterfulgt af Volvo FH460 I-Save med 28,2 l/100 km (3,55 km/l) og MAN TGX 18.470 med 29,8 l/100 km (3,36 km/l). Da alle point fra de seks forskellige områder af sammenligningstesten (førerhus, køreegenskaber, drivline/ydeevne, brændstofforbrug, driftsomkostninger og sikkerhed) blev talt sammen, havde Scania optjent i alt 947,3 point af de maksimalt 1.000 mulige point.- Fra Scania's side ser vi disse sammenligningstests som en del af vores produktudviklingsproces og som en bekræftelse på, hvad vi har opnået, siger Stefan Dorski.