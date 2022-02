Vognmand i Billund valgte tip-kærre og hejseladskasse i Hedensted

Mandag 14. februar 2022 kl: 11:05

Om den nye kærre:

Langvanger opsvejst til I-profil i højstyrkestål med kraftige tværvanger og forstærkninger

Cyklistværn i begge sider

Indvendig, lodret bagklap med pneumatisk åbne- og lukkesystem

Bagklap er fremstillet af 5 mm plade med kraftig alu-kantrammer

Tophængslerne er flyttet 180 mm frem for at give 10 procent større åbning ved aflæsning

Hardox-kasse

Rullepresenning

1.200 mm flad bund

Rumindhold på 14,3 kubikmeter Kærren er leveret med tre ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser. Kærren har en tilladt totalvægt på 24.000 kg.

Af: Redaktionen Chassisopbygning:Kasseopbygning:De nye enheder er leveret af Anders Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.Eigil Jensen A/S har ud over mange års erfaring inden for branchen som vognmand med entreprenørkørsel og asfaltkørsel, også solgt granit fra Sydhavnen på Vejle Havn. Virksomheden tilbyder også salg af grusgravsmaterialer fra egen grusgrav i Vandel og fra Over Jerstal grusgrav.