TØF afholder webinar om EU Taksonomien, den grønne omstilling og transportsektoren

Søndag 13. februar 2022 kl: 11:06

Af: Redaktionen

I forbindelse med den grønne omstilling er EU Taksonomien blevet et begreb, som bliver mere og mere aktuelt. EU Taksonomien er blevet benævnt som den fremtidige ”guldstandard” for, hvad der fremover kan betegnes som bæredygtige aktiviteter og investeringer.







De første danske virksomheder er allerede blevet påvirket af EU Taksonomien, og endnu flere vil blive det de kommende år. Men hvad er egentlig indholdet i EU Taksonomien, og hvordan påvirker den transportsektoren?I TØFs webinar vil Mads Østerby fra Rambøll Management Consulting fortælle om EU Taksonomien og dens betydning for den grønne omstilling og transportsektoren. Mads vil på webinaret give et overblik over, hvad indholdet i EU Taksonomien er, hvem der påvirkes af EU Taksonomien, og hvorfor det allerede nu er en god idé at begynde at interessere sig for EU Taksonomien. Du kan samtidig på webinaret også få svar på dine umiddelbare spørgsmål vedrørende EU Taksonomien.Webinaret er gratis for medlemmer af TØF, og for ikke-medlemmer koster det 200 kr. ex. moms.Tilmeldingsfrist 25/2 2022.