Svensk dagligvarekoncern optimerer vareflowet med ny it-platform

Fredag 11. februar 2022 kl: 10:06

Af: Redaktionen Axfoods indkøb og logistikselskaber, Dagab, har ansvaret for alle koncernens transporter og er dermed primær bruger af Descartes platform. Løsningen skal anvendes til levering fra leverandører, levering til Axfoods egne butikker og grossistkunder, samt hjemmelevering.- I et enkelt system vil Axfood kunne træffe optimale valg mellem egne/indlejede køretøjer og eksterne transportaktører, optimere ruter for forkortelse af kørestrækninger og automatisk vælge transportvirksomheder baseret på omkostninger og servicegrad, siger senior account executive hos Descartes, Dan Hellström, der fortsætter:- Desuden udfører og overvåger systemet operationelt transporter til slutdestination, adviserer kunder om kommende levering og udfører elektronisk leveringsbekræftelse via en mobilapp.Transportchef hos Dagab, Helena Blom, fremhæver, at det var vigtigt at finde en partner, der kunne løse alle de forskellige strømme i en enkelt platform.- Descartes system føles moderne til det moderne logistikcenter, vi bygger. Descartes var i stand til at levere det. Desuden vil platformen være en vigtig brik i puslespillet, for at vi kan klare vores bæredygtighedsambitioner. Med bedre udnyttelse af køretøjer og optimerede ruter, dvs. bedre opfyldningsgrad og færre kørte km totalt, giver det et positivt resultat på virksomhedens omkostninger og ikke mindst miljøpåvirkning, siger Helena Blom.Efter det første pilotprojekt i Göteborg i efteråret 2020 er Axfood i gang med en intensiv udrulning af transportstyringsløsningen til alle øvrige regioner, og målet er at være færdige, når Dagab's nye logistikcenter i Bålsta nord for Stockholm på vejen mod Uppsala.