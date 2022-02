DTL til ny transportminister: Den grønne omstilling bør prioriteresnu

Søndag 6. februar 2022 kl: 20:00

Af: Redaktionen

- Vi ønsker naturligvis Trine Bramsen varmt velkommen i transportens verden. Hun er et ubeskrevet blad, når det gælder transportområdet og skal derfor have tid og ro til at demonstrere, at hun forstår transportens eksistensbetingelser og helt afgørende betydning for samfundet. Og det hjælper vi hellere end gerne med til, udtaler DTL’s adm. direktør Erik Østergaard, der dog også peger på, at tiden løber:







- Der er rundt regnet otte hele år til, at den politiske ambition om et grønt vejtransporterhverv og 70 procents-målet og brug af fossilfri drivmidler skal være opfyldt. Det er regeringen selv, der har udstukket den ambition, men implementeringen kan ikke ske uden en tæt koordination mellem erhverv og regering, klare udstukne retningslinjer og mod til at iværksætte forsøgsordningen – samt ikke mindst statslige støttemidler til at få løbet tingene i gang.





Erik Østergaard fortsætter:

-Det fordrer vilje og evne til dialog med branchens aktører ud fra en erkendelse af, at transport er en helt central del af det civile velfærdssamfunds eksistens. Seneste eksempel har været branchens bidrag til at holde samfundet kørende under COVID-19-krisen, siger Erik Østergaard.





DTL-direktøren håber, at der kan skabes den nødvendige kontinuitet i de store projekters afvikling.– Vi så, at Benny Engelbrecht løb EU’s vejpakke og en ny godskørselslov i mål med en klar politisk ambition om at få nedbragt den sociale dumping på vejene. Nu tilbagestår så den grønne udfordring, som indirekte kostede ham ministerposten. Jeg håber, at Trine Bramsen vil tage stafetten op, herunder i EU, hvor de helt afgørende beslutninger skal tages, for at også den tunge godstransport kan blive fossilfri, slutter Erik Østergaard.