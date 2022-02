Statsministeren rokerer rundt og udnævner ny minister

Fredag 4. februar 2022 kl: 11:18

© Copyright 2022 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen I forbindelse med Benny Engelbrechts afgang har Statminister Mette Frederiksen (S) også valgt at flytte skatteminister Morten Bødskov (S) til Forsvarsministeriet og udnævne folketingsmedlem Jeppe Bruus (S) som ny skatteminister.Beskæftigelsesminister og minister for ligestilling Peter Hummelgaard (S) vil fremover være beskæftigelsesminister.Statsministeren præsenterede de nye ministre for Hendes Majestæt Dronningen på Amalienborg klokken 11.00. Forsvarsminister Trine Bramsen deltog ikke i audiensen på grund af smitte med COVID-19.Transportminister Benny Engelbrecht udtræder samtidig af regeringen og modtages i afskedsaudiens hos Hendes Majestæt Dronningen klokken 12.30.Skatteminister Morten Bødskov vil som forsvarsminister fortsætte som medlem af regeringens koordinationsudvalg, der herefter består af statsministeren, finansministeren, udenrigsministeren, justitsministeren og forsvarsministeren.Jeppe Bruus og forsvarsminister Trine Bramsen vil som henholdsvis skatteminister og transportminister og minister for ligestilling indtræde i regeringens økonomiudvalg, der herefter består af finansministeren, social- og ældreministeren, klima-, energi- og forsyningsministeren, transportministeren og ministeren for ligestilling, erhvervsministeren, beskæftigelsesministeren og skatteministeren.