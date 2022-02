Transportministeren er gået af

Fredag 4. februar 2022 kl: 09:47

Af: Redaktionen Den manglende tillid var et resultat af, at Benny Engelbrecht havde undladt at bringe nogle tal om CO2-belastningen fra en række anlægsprojekter, som var en del af den infrastruktur-plan, som S-Regeringen fik forhandlet på plads sidste forår med opbakning fra Folketingets partier.









Dog var det ikke alle partier, der kunne bakke op om alle dele. Enhedslisten kunne eksempelvis ikke støtte en række anlægsprojekter p vejområdet.









Benny Engelbrecht forklarede flere gange frem til torsdag aften, at det tal, der var tilgængelige fra eksempelvis Vejdirektoratet var behæftet med meget stor usikkerhed.









Han vurderede derfor, at de ikke var skulle være en del af grundlaget for forhandlingerne.









Både SF og Radikale har kritiseret transportministeren, men de to støttepartier ville have nøjedes med at give ham en næse. Enhedslisten ville gå længere end at udtrykke sin kritik i form af en næse. Partiet gik så langt som at sige, at partiet ikke længere havde tillid til ministeren, som så torsdag aften meddelte, at han trådte tilbage.













