- Bekendtgørelse om nye udstationeringsregler og ændringer af køre- og hviletidsbestemmelserne i vejtransport er trådt i kraft

Torsdag 3. februar 2022 kl: 11:53

Af: Redaktionen Nye udstationeringsregler ved udstedelse af bekendtgørelse om vilkår for udførsel af cabotagekørsel, den indledende eller afsluttende vejstrækning af kombineret transport og ikke-bilateral international transport

Færdselsstyrelsen implementerer dele af direktiv 2020/1057 i bekendtgørelse om vilkår for udførsel af cabotagekørsel, vejdelen af kombineret transport og ikke-bilateral international transport.

Den nye bekendtgørelse fastsætter hovedsageligt vilkår for virksomheder, der er etableret i andre EU-medlemslande, som udstationerer førere i Danmark. Endvidere er der en enkelt bestemmelse, der vedrører danske virksomheder, som har udstationeret førere i andre EU-medlemslande.

Reglerne indebærer blandt andet:



Bekendtgørelsen trådte i kraft onsdag 2. februar 2022.





Færdselsstyrelsen har i samarbejde med politiet aftalt at håndhæve de nye udstationeringsregler for udstationerede førere i Danmark med en vejledningsperiode, der løber fra 2. februar 2022 til 30. april 2022.Interesserede kan læse bekendtgørelse om vilkår for udførsel af cabotagekørselUdstedelse af ændringsbekendtgørelsen om køre- og hviletidsbestemmelserne i vejtransport