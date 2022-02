Tankstationer får flere ladestandere

Torsdag 3. februar 2022 kl: 11:27

Nem betaling og nye roaming-muligheder



Af: Redaktionen DCC Energi, der blandt andet står bag landets 240 Shell-tankstationer, lancerer med afsæt i en ny eMobility-forretning en komplet pakke af løsninger til el-bilister i Danmark.Første skridt er åbningen af 300 kW lynladere på fem københavnske tankstationer. Herefter følger lanceringen af ladebokse til både private og virksomheder samt nye betalingsløsninger og roaming-aftaler, der skal forbedre lademulighederne for el-bilister - herunder et nyt samarbejde med Shell, der på sigt giver bilisterne adgang til over 300.000 ladestandere i Europa.- Lige nu er den største udfordring for el-bilerne, at vi får opbygget en ladeinfrastruktur, der følger med det stigende salg. Med vores netværk af tankstationer har vi en unik infrastruktur også for fremtidens mobilitet, der, i samspil med ladeløsninger til husstande og virksomheder, kan bidrage til, at det bliver lige så ukompliceret at køre elbil, som det er at køre benzin- eller dieselbil, siger Christian Heise, der er administrerende direktør i DCC Energi.Fundamentet for DCC Energis eMobility-koncept er, at el-bilister skal kunne benytte ladestandere med samme betalingsformer som i dag. Og prisen for at ”tanke” el-bilen skal være gennemsigtig på tværs af de tilgængelige lademuligheder. Eksempelvis vil prisskiltet ud mod vejen på de københavnske Shell tankstationer, der vil tilbyde lynladning, vise dagsprisen på en kWh sammen med prisen på diesel og benzin.- I takt med, at de nuværende ca. 140.000 hybrid- og elbiler i løbet af de næste fem-syv år bliver til 700.000, er det afgørende, at forbrugerne får nem adgang til den samlede ladeinfrastruktur gennem vores betalingsløsning. Populært sagt samler vi alt til bilen i et betalingskort uanset om det er benzin, diesel, el, bilvask eller kaffe, fremhæver Christian Heise.Fra start får erhvervskunder og firmabilister, der har et Shell Card Erhverv, mulighed for at få et nyt hybrid-kort til både brændstof og el. Kortet kan også bruges til betaling på andres ladestandere. I løbet af 2022 kommer også et almindelig Shell Card Privat med samme mulighed for betaling hos andre udbydere. Det samme gælder betaling på ladestandere i Danmark og udlandet, der vil være klar senere på året.De første fem lynladere på Shell tankstationer i København findes på Lyngbyvej, i Brøndby, Brønshøj, Kastrup, og Vasbygade. Men ifølge Christian Heise ligger planen for den videre udbygning af netværket af lynladere klar med fokus på henholdsvis Aarhus, Odense og Aalborg. Hertil kommer udvalgte tankstationer langs trafikale knudepunkter og ved udvalgte, større turistdestinationer for også at imødekomme efterspørgslen fra et stigende antal turister, der kører elbil.