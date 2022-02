Øresundsrederi gennemførte 998 ud af 1.000 planlagte overfarter

Torsdag 3. februar 2022 kl: 11:08

Vi går ud af 2021 med en god følelse og ser frem imod 2022, siger Kristian Durhuus, der er administrerende direktør for ForSea.

De langsigtede CO2-mål bliver indfriet i 2022



Fakta om ForSea og trafikken Helsingør-Helsingborg i 2021:



99,81 procent af alle planlagte overfarter i sejlplanen blev gennemført. 8,5 procent flere fragttransporter sammenlignet med 2020 og 3,5 procent flere sammenlignet med normal-året 2019

12 procent flere passagerer sammenlignet med 2020

13 procent øget omsætning i butikker ombord sammenlignet med normal-året

ForSea sejler mellem Helsingør-Helsingborg med de fem færger Aurora, Tycho Brahe, Hamlet, Mercandia IV og Mercandia VIII

Færgerne er miljøvenlige og udstyrede med katalysatorer. Derudover er Aurora og Tycho Brahe begge konverterede til batteridrift for en samlet

investering på ca. 300 millioner svenske kroner

INEA, der er et forvaltningsorgan for innovation og netværk i EU, har støttet investeringen med ca. 120 millioner svenske kroner

I 2019 transporterede ForSea 7 millioner passagerer samt 1,3 millioner personbiler, 440.000 lastbiler og 16.000 busser. Dette svarer til 20 procent af de køretøjer, som passerede Øresund i 2019

Overfarten drives af 600 medarbejdere og bidrager derudover til at skabe ca. 2.000 arbejdspladser i regionen

Kristian Durhuus er administrerende direktør for ForSea AB, som ejes af investeringsselskabet First Sentier Investors

Af: Redaktionen Et år som har vist nye forbrugs- og rejsemønstre, og som har bevist, at ForSea og alle medarbejdere har været i stand til at tilpasse sig to landes bestemmelser, sundhedsanbefalinger og regler uden at gå på kompromis med et højt serviceniveau. Det har været muligt at fastholde fokus på færgegæsterne; deres rejseoplevelse, behov og sikkerhed. 2021 var også året, hvor ForSea fortsatte sin grønne rejse mod større bæredygtighed, som også giver passagererne mulighed for at træffe aktive miljøvalg.ForSea fremhæver også, at 2021 har været et år, hvor rederiets miljø- og bæredygtighedsarbejde har givet en væsentlig reduktion af CO2-udledningen. Det betyder, at rederiet allerede i 2022 opfylder de mål, som Danmark og Sveriges har sat op for 2030.I hele 2021 har ForSea sejlet mellem Helsingør-Helsingborg efter den normale sejlplan. I starten af 2021 oplevede ForSea dog en større tilbageholdenhed og generel frygt for corona-smitte, som kunne ses på antallet af både fodgængere, bilpassagerer og turister. Senere på året vendte udviklingen sig dog positivt.Antallet af fagttransporter med lastbil steg jævnt i løbet af 2021 (selv når man sammenligner med et normal-år). Det kan ifølge ForSea ses som en effekt af et ændret forbrugsmønster, hvor flere og flere handler online og mange varer skal ud til forbrugerne. For ForSeas vedkommende har det betydet en stigning på 8,5 procent flere fragttransporter i forhold til 2020, og 3,5 procent flere sammenholdt med normal-året 2019.ForSea kan også konstatere, at flere og flere valgte at tage på korte ture med bil eller tog fremfor flyrejser. ForSea oplevede en stigning på 12 procent flere passagerer i forhold til 2020.Parallelt med corona-pandemien har ForSea fortsat arbejdet med at skabe en overfart og et udbud ombord med så lille et miljøaftryk som muligt. Færgen Aurora sejler på batterier, og opgraderingen af Tycho Brahes batterier afsluttes inden længe. Beregninger for 2022 viser en forventet reduktion på 71 procent CO2-udslip i forhold til 2016. En reduktion fra 37.800 ton CO2 til 11.000 ton.De forventede reduktioner betyder, at de langsigtede mål for Danmark (år 2030) og Sverige (år 2030) nås i 2022.- Sammenligner vi 2021 med 2019, som var et normal-år for os, så når vi ikke helt op på samme resultat. Dog gav sommeren og efteråret os en tiltrængt omsætning. Vi kan stort set følge samfundets udvikling i vores tal. Øgningen af fragttransporter er blandt andet et resultat af øget internethandel. Vores øgede passagertal og omsætningen ombord i 2021 (i forhold til 2020) viser, hvordan vi allesammen har fundet nye måder at leve, rejse og omgås hinanden på – trods pandemien. Vi går ud af 2021 med en god følelse og ser frem imod 2022, siger Kristian Durhuus, der er administrerende direktør for ForSea.