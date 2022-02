Færdselsstyrelsens første rejsehold er rejst ud

Torsdag 3. februar 2022 kl: 12:59

Af: Redaktionen Det skal være nemmere at få de køreprøver, som kørekortansøgerne efterspørger rundt om i landet og derfor har Færdselsstyrelsen skudt gang i et nyt projekt. Det nye projekt er et rejsehold af prøvesagkyndige, der har til formål at sikre yderligere prøver i København, hvor der fortsat er en meget stor efterspørgsel efter køreprøver.

Den 1. februar rejste det første af styrelsens 6-mand store rejsehold derfor fra Jylland til Sjælland. I de følgende fire uger vil i alt 4 rejsehold afvikle prøver, særligt i København og Færdselsstyrelsen håber, at dette kan afhjælpe situationen i området betragteligt. Færdselsstyrelsen har tidligere opgjort antallet af kørekortansøgere, der på nuværende tidspunkt venter på en prøve og her var cirka halvdelen af de ventende fra København, Nordsjælland og Midtsjælland. Der er allerede taget øvrige tiltag ift. at øge udbuddet af prøver i Nordsjælland og Midtsjælland, hvilket har resulteret mere end 900 ekstra prøver i januar.





Nyt værktøj skal sikre prøveudbuddet

Rejseholdet er endnu et værktøj, som Færdselsstyrelsen har taget i brug, for at få optimeret brugen af prøvekapaciteten, samt et forsøg på at sikre, at mængden af prøver på Sjælland øges, uden at der tages væsentlig prøvekapacitet fra prøvestederne i Jylland og på Fyn. Færdselsstyrelsens fremgangsmåde har også til formål at forhindre, at problemet med for stor efterspørgsel og for få prøver, ikke flyttes fra et område til et andet. Derfor har styrelsen løbende kig på, hvordan efterspørgslen udvikler sig i hele landet.







Stort potentiale

Rejseholdsordningen fungerer ved, at de enkelte prøvesagkyndige kan melde sig til de forskellige rejsehold. Det er styrelsens estimat, at hvert rejsehold kan øge antallet af prøver, de steder hvor de indsættes, med over 1.000 ekstra prøver om måneden.







© Copyright 2022 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

-Vi ser et stort potentiale i ordningen, til at få sikret et solidt og velbalanceret udbud af prøver i hele landet. I første omgang har vi kig på, at få øget mængden af de mest almindelige prøver, da disse fortsat efterspørges i et stort omfang i de 3 områder. På sigt har vi dog også kig på, om rejseholdet kan benyttes til at tilbyde andre kørekortprøver, hvis vi kan se i vores data, at der sker en stor stigning i efterspørgslen efter f.eks. prøver til lastbilkørekort i et område, hvor kapaciteten ikke kan følge med. I takt med at vi får flere og bedre data, bliver vi klogere, og kan tilpasse udbuddet af prøver. Både af hensyn til efterspørgslen, men også for at løse vores myndighedsopgave mest effektivt, siger Brian Paust Nielsen, Færdselsstyrelsens vicedirektør for kørekortområdet.