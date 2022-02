Post-koncern tager gas på CO2-udslippet med 10 nye lastbiler

Mandag 31. januar 2022 kl: 10:39

Af: Redaktionen De 10 gaslastbiler er de første, der leveres til PostNord i Danmark. Det sker gennem TIP, der forestår full-service udlejning af lastbiler og trailere. PostNord har været i gang med den grønne omstilling i et stykke tid og har allerede en del erfaring med at køre på gas, da Iveco har leveret flere gaslastbiler til PostNord i Sverige til tankning med flydende gas (LNG).De nye Iveco S-WAY-modeller er udstyret med en 460 hk gasmotor, som skal køre på komprimeret biogas (CBG). Ved drift på biogas kan PostNord reducere CO2-udslippet med ca. 95 procent i forhold til en tilsvarende lastbil med dieselmotor. Dertil kommer, at PostNords nye Iveco-gaslastbiler udleder 99 procent færre partikler og 90 procent mindre NOx-gasser. Med det store fokus på netop luftforureningen i de større byer, vil de nye Iveco-gaslastbiler bidrage positivt til en renere og friskere luft i København og Hillerød, hvor de kommer til at køre fast.- Vi er stolte over, at vi i samarbejde med TIP kan levere et mere bæredygtigt alternativ til den tunge transport, som kan fungere i praksis her og nu. Bilerne, som PostNord her tager i brug, har en rækkevidde på op til 500 km på en tankfuld og er godkendt til en vogntogsvægt på 44 tons. Dermed lever bilerne til fulde op til de krav, som PostNord har til sin moderne flåde af tunge køretøjer, siger Carsten Sørensen, der er National Sales Manager hos Iveco Danmark A/S.Hos TIP er leveringen en del af en vigtig strategisk milepæl.- Vi ser en stigende efterspørgsel fra vores kunder efter mere bæredygtige transportløsninger. Derfor har vi gennem længere tid udvidet og differentieret vores produktudbud, og netop her er gastrækkere et vigtigt element i vores grønne omstilling, siger Christian Petersen, der er Vice President, TIP Nordic.For yderligere effektivisering af transporten i Danmark kan PostNord inden længe tage sit eget rnye biogas-fyldeanlæg i Brøndby i brug. Med etableringen af dette anlæg bliver tidsforbruget i forbindelse med tankning reduceret, hvilket igen bidrager til optimal drift af bilerne.- Med biogas i tanken på 10 nye lastbiler gør vi nu danskernes pakker lidt grønnere, og så passer det os rigtig godt, at bilerne bidrager til renere og friskere luft, og ikke støjer som de gamle biler, siger Jan Greve, der er Director of Operational Development i PostNord.