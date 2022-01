FYNS POLITI EFTERLYSER CHAUFFØR:: Chauffør tabte metalstænger på motorvej E20 ved Blommenslyst

Chauffør tabte metalstænger på motorvej E20 ved Blommenslyst

FYNS POLITI EFTERLYSER CHAUFFØR:

Torsdag 27. januar 2022 kl: 11:54

Af: Redaktionen Fyns Politi oplyser, at stængerne fløj af ladet med høj hastighed og ramte den bagvedkørende personbils kofanger, før de ramte forruden i højre side.

I alt taber lastbilen fem stænger, som nu er i politiets varetægt og kan ses på billedet til højre.





- Det her kunne potentielt være gået helt frygtelig galt, og vi vil naturligvis gerne have fat i chaufføren i den lastbil, som har tabt de her stænger, så vi kan tale med personen. Det lader til, at hans gods ikke har været godt nok spændt fast på ladet, og det har man altså ansvar for, som chauffør, siger vicepolitiinspektør i Fyns Politi, Søren Munk Frederiksen.





Kvinden og føreren i den bil, der blev ramt, slap uskadt fra ulykken, men var og er påvirkede af hændelsen.





Politiet søger efter vidner og chauffør

Fyns Politi efterforsker sagen og forsøger blandt andet via Vejdirektoratet at finde billeder, som kan identificere lastbilen.





- Men vi vil faktisk allerhelst, at vedkommende henvender sig til os af sig selv - eller at det firma eller vognmand, som ved, hvem det er, kontakter os, siger Søren Munk Frederiksen og fortsætter.





- Det kan jo være, at man ved ankomst senere på aftenen eller næste morgen har opdaget, at man faktisk mangler fem af de her stænger, og så vil jeg varmt anbefale at man ringer til os på 114. Fyns Politi er også meget interesserede i at høre fra eventuelle vidner, der så ulykken og som eventuelt kan bidrage til at identificere lastbilen og kaste lys og hændelsesforløbet. Billederne, som ejeren af bilen har taget og givet Fyns Politi lov til at offentliggøre, viser jernstænger og den ramte bil.





Fyns Politi bemærker, at billederne mæske kan virke til skræk og advarsel og som en lille ”huskeseddel” til alle, der kører lastbil eller bare med trailer.

-





Det behøver faktisk ikke engang at være en tung, spidst jernstang, man taber, for at det kan være dødsens farligt. Alle bare lidt større effekter, der tabes og pludselig ligger på kørebanen, kan skabe problemer og for eksempel tvinge de øvrige trafikanter til at lave hårde opbremsninger og undvigemanøvrer. Det tabte gods kan også risikere at sætte sig på forruden på en bagvedkørende trafikant, så vedkommende ikke kan se ud og måske kører galt. At hændelsen i søndags så sker på motorvejen, gør det kun endnu værre, fordi mange jo kommer kørende med 110 eller 130 km/t, siger Søren Munk Frederiksen.





Politiet opfordrer til, at man spænder sit gods ordentligt fast - så godt, at det også bliver liggende på ladet i en omgang kraftig blæst.









