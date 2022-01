Brancher, der transporterer gods på vejene, har mange arbejdsulykker

RAPPORT FRA ARBEJDSTILSYNET:

Torsdag 27. januar 2022 kl: 11:39

Af: Redaktionen Arbejdstilsynet har lavet en gennemgang af anmeldte arbejdsulykker i brancher, der transporterer gods på vejene. Tallene, der dækker over perioden 2015-2020, viser her, at der er en høj forekomst af arbejdsulykker i brancher som for eksempel "Vejgodstransport" og "Posttjenester omfattet af forsyningspligten".I den sidstenævnte branche var der i gennemsnit årligt 518 anmeldte arbejdsulykker pr. 10.000 beskæftigede. Dermed er ulykkes-incidensen i branchen mere end tre gange højere end gennemsnittet for alle brancher. Også i branchen Vejgodstransport sker der mange ulykker, og branchen er en af de brancher med flest dødsulykker.Medarbejderne i brancher, der transporterer gods på vejene, kommer hyppigst til skade ved at falde eller snuble - eksempelvis ud ad førerhuset, på trapper, på scooter eller cykel. Mange af ulykkerne sker også ved akut fysisk overbelastning af kroppen - eksempelvis ved tunge løft.Arbejdstilsynet gennemfører i øjeblikket en særlig tilsynsindsats i vejgodstransportbranchen inklusiv branchen "Andre post- og kurértjenester". Indsatsen videreføres som uanmeldte aktioner i 2022.Interesserede kan se tal og fakta om ulykker inden for transport af gods på veje -Interesserede kan se mere i om indsatsen for at forebygge arbejdsulykker og forbedre ergonomiske forhold i vejgodsbranchen i 2020/2021