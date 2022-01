Elektriske lastbiler får særlig sikkerhedsfunktion

Tirsdag 25. januar 2022 kl: 10:45

Fakta om Volvo Trucks' elektriske lastbiler:

Volvo Trucks leverer et bredt udvalg af seks forskellige fuld-elektriske lastbil-modeller til en lang række forskellige transportopgaver

Volvo FH-, Volvo FM- and Volvo FMX Electric er tunge lastbiler med mulighed for vogntogsvægte på op til 44 tons. Salget er gået i gang i Europa, og serieproduktionen starter i anden halvdel af 2022

Serieproduktion til det europæiske marked af Volvo FL- og Volvo FE Electric til blandt andet bydistribution og renovationskørsel startede i 2019

Produktionen af Volvo VNR Electric til det nordamerikanske marked startede i 2021

Af: Redaktionen Takket være den lynhurtige reaktionsevne i el-motorer er det muligt at kontrollere effekten på et øjeblik for at undgå hjulspin og hjulblokade, hvis friktionen mellem hjulene og vejbanen er forringetVolvos Active Grip Control-funktion forbedrer accelerationsevnen ved kørsel i glat føre. Test udført med en Volvo FH Electric sættevognstrækker med lastet trailer på glat underlag viste 45 procent bedre accelerationsevne ved fuld effekt.- Forbedringen ved kørsel op ad en glat grusvej er virkelig imponerende. Jeg er sikker på, at det vil forbedre produktiviteten for vores kunder i anlægssegmentet, siger Anna Wrige Berling, der er Traffic & Product Safety Director hos Volvo Trucks.Hvis lastbilen alligevel begynder at miste grebet, vil en række sensorer give besked til lastbilens sikkerheds- og styresystemer om at regulere kraftoverføringen på en intelligent måde i forhold til friktionen mellem hjul og underlag for at hjælpe chaufføren med at bevare kontrollen over køretøjet.Den nye sikkerhedsfunktion er også udviklet til at reducere risikoen for saksning mellem forvogn og påhængsvogn samt at undgå overstyring ved kørsel med tom vogn.- Med Volvos Active Grip Control giver vi vores chauffører endnu bedre muligheder for at forcere ujævne veje og svært fremkommeligt terræn selv under de mest udfordrende forhold. Denne unikke funktion har Volvo Group beskyttet med en række patenter, siger Anna Wrige Berling.Sikkerhedsfunktionen har også stor værdi ved opbremsninger med samtidig opsamling og regenerering af bremseenergien, så man dermed undgår at gå i ABS-mode. Dette forøger energi-effektiviteten, da lastbilen derved kan køre en større del af tiden med opsamling af bremseenergien og samtidig sikre blødere og mere komfortable opbremsninger.Active Grip Control-funktionen kan leveres på Volvo Trucks' tunge lastbiler i FH-, FM- og FMX Electric-serien til regional transport og anlægskørsel. En tilpasset version af Active Grip Control vil også kunne leveres på Volvos lastbiler med diesel- og LNG-drivliner.