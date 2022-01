Lastbilchauffør var en af fire priste helte fra hverdagen

Onsdag 19. januar 2022 kl: 09:51

Der blev givet dusør til:

Af: Redaktionen Poul Erik var en af fire mænd, der tirsdag fik et diplom for heltemodig indsats af politidirektør Frits Kjeldsen.- De har alle gjort noget ud over det sædvanlige og ydet en ekstraordinær og modig indsats. Det betyder meget for os i politiet, ligesom deres handlekraft har haft stor betydning for de mennesker, de har hjulpet. Det fortjener meget stor ros, lyder det fra politidirektør Frits Kjeldsen, der tirsdag overrakte diplomer på politistationen i Esbjerg.- Vi vil gerne anerkende borgernes ekstraordinære indsats, som har været afgørende i disse forskellige situationer. Vi håber, at dusørerne kan være et ekstra klap på skulderen og en inspiration til andre, der måtte havne i lignende situationer, siger politidirektør Frits Kjeldsen videre.Poul Erik, der fredag 1. december 2021 var på arbejde som lastbilchauffør og kørte ad Esbjerg-motorvejen. Ved snarrådig indsats fik Poul Erik standset en TukTuk-knallert, der kørte som spøgelsesbilist på motorvejen. Poul Erik trak ud i anden vognbane og tændte katastrofeblinket for at forhindre, at andre biler overhalede ham og risikerede at ramme spøgelsesbilisten. Da Poul Erik så tuk-tukken, trak han håndbremsen og holdt stille på motorvejen til tuk-tukken påkørte lastbilen.





Michael kørte mandag 22. november 2021 forbi en livløs mand i en indkørsel i Tjæreborg. Michael tog en rask beslutning, vendte sin bil og kørte tilbage til stedet, ringede 112 og ydede livreddende førstehjælp til ambulancen nåede frem. Michaels indsats var medvirkende årsag til, at den livløse mand blev genoplivet.





Kollegerne Lars og Nils var lørdag 14. august 2021 på vej hjem fra arbejde, da de gjorde holdt ved en tankstation i Padborg. Fire udenlandske mænd kom løbende ind i kiosken. Nils forstod, at de ønskede hjælp, så han og kollegaen fulgte med hen til en mand, der blødte kraftigt efter et knivstik. Lars ringede 112 og holdt kontakten, mens Nils ydede livreddende førstehjælp. Efterfølgende viste det sig, at manden havde været i livsfare, og at den livreddende førstehjælp var medvirkende årsag til at manden overlevede.









