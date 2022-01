Lastbilforhandler i Syd- og Sønderjylland bliver autoriseret forhandler af italienske kraner

Mandag 17. januar 2022 kl: 12:18

Kranservice uanset lastbilmærke

21 servicepunkter fordelt over hele Danmark



Om Skifter Lastbil A/S:

Skifter Lastbil A/S har over 50 års erfaring i lastvognsbranchen

Skifter Lastbil A/S blev grundlagt i 1946 og blev frem til 1998 drevet af familien Skifter Andersen. I 1998 overtog Jacob Lund forretningen, som på det

tidspunkt bestod af afdelingerne i Aabenraa og Padborg

I 2000 udvidede man forretningen med afdelingerne i Esbjerg og Herning

Skifter Lastbil A/S ejes og drives i dag af administrerende direktør Morten Lund og beskæftiger godt 140 medarbejdere fordelt på de fire afdelinger

Skifter Lastbil A/S er autoriseret forhandler af Volvo- og Renault Trucks og driver hydraulikværksted og serviceværksted

Om Fassi Kraner:

Fassi Kraner ApS med egne salgs- og værkstedsfaciliteter i Aarhus og Hvidovre samt et landsdækkende servicenetværk har været på det danske kranmarked i over 30 år.

Fassi Kraner ApS repræsenterer Fassi GRU S.p.A. i Italien, der er en af verdens største producenter af lastbilkraner med over 60 års erfaring

Fassi har en årlig produktionskapacitet på 12.000 kraner med løftemoment fra 1 til 200 t/m og producerer sine kraner i over 60 forskellige modeller i over 100.000 mulige konfigurationer

Fassi er hjemmehørende i Bergamo lidt nord for Milano i Italien

Af: Redaktionen - Hos Skifter Lastbil har vi mange års erfaring med servicering af lastbilkraner og andet hydraulisk udstyr til transportbranchen. Med indgåelse af serviceaftalen med Fassi stepper vi op med yderligere en hydraulikmekaniker i vores Esbjerg-afdeling, og i vores opbygningsafdeling i Aabenraa sætter vi ekstra fokus på at servicere vores mange krankunder, siger værkstedschef René Poulsen fra Skifter Lastbil i Esbjerg- Lastbilkraner i dag er så avancerede, at de kræver unikke kompetencer hos hydraulikmekanikere, smede og reservedelsfolk. Vores dedikerede hydraulikfolk i både Aabenraa og Esbjerg har de helt rigtige kompetencer, når det gælder servicering og reparation af lastbilkraner, påpeger René Poulsen.Han understreger, at Skifter Lastbil, der er autoriseret forhandler af lastbiler fra Volvo Trucks og Renault Trucks, ikke kun servicerer kraner monteret på Volvo-chassiser, men på lastbiler af alle mærker.- Selv med Fassi’s høje markedsandel er vi overbeviste om, at vi kan styrke Fassi’s position i Danmark og tiltrække nye kunder til vores hydraulikafdelinger i Aabenraa og Esbjerg. Vores Volvo-værksteder har i forvejen et rigtigt godt ry på reparation og service af lastbiler og andet transportmateriel, og som autoriseret Fassi-servicepartner kan vi overføre det til kranmarkedet til glæde for både kunderne, for Fassi og for os selv, fremfører René Poulsen.Både i Aabenraa og Esbjerg råder Skifter Lastbil over særligt indrettede hydraulikfaciliteter. I løbet af kort tid vil man også være lagerførende af et bredt udvalg af servicekomponenter til Fassi. Rækker de ikke til akutte service- og reparationsopgaver, kan Skifter Lastbil trække på Fassi’s centrale lager ved Aarhus med få timers leveringstid, lige som Fassi kan levere de allerfleste reservedele fra dag til dag. Og hos Skifter Lastbil er man klar til at tage imod krankunderne, for både lager- og hydraulikmekanikerne har været på målrettede Fassi-kurser og uddannet sig i at servicere Fassi- kranerne.Hos Fassi glæder salgschef Kenneth Knudsen sig til det nye samarbejde med Skifter Lastbil.- Vi ser Skifter Lastbil som en meget erfaren og kompetent spiller på kranmarkedet. Med placeringen af hydraulikafdelinger i Esbjerg og Aabenraa styrker vi servicedækningen i Syd- og Sønderjylland til gavn for vores nuværende og kommende kunder i området, siger Kenneth Knudsen og fortsætter:- Med indgåelse af aftalen med Skifter Lastbil råder vi nu over et landsdækkende servicenetværk med hele 21 autoriserede servicepartnere til service, reparation og montering af hele vores sortimentet af kraner fra 1 til 200 t/m jævnt fordelt over hele Danmark. Det kan ingen af vores konkurrenter hamle op med.