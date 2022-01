Dansk firma leverer elektriske terminaltraktorer til svensk Øresundshavn

Mandag 17. januar 2022 kl: 10:48

Af: Redaktionen Helsingborg Havn, der både er havneoperatør og driver stevedoring-virksomhed, er den næststørste containerhavn i Sverige. Helsingborg kommune har besluttet, at alt udstyr i havnen ikke må have nogle udledninger af CO2 og NOx i 2024. Havnen vil med de nye batteri-elektriske terminaltraktorer tage et skridt mod målet om at skabe den mest miljøvenlige havn i Skandinavien.Bart Steijaert, der er administrerende direktør i Helsingborg Havn AB siger, at havnens strategi er at være den mest miljøvenlige havn i Skandinavien inden 2024, og købet af de elektriske Terberg terminaltraktorer er den første investering i realiseringen af dette mål.- Terberg er de første der kan levere elektriske terminaltraktorer, og deres udstyr er særdeles pålideligt. Vi ved, det fungerer, og servicen er rigtig god, siger Bart Steijaert, som forventer, at de første meromkostninger ved de elektriske køretøjer vil være indtjent i løbet af den periode.- Besparelserne på vedligeholdelse og diesel gør investeringsafkastet favorabelt, påpeger han.De nye fire ens terminaltraktører af typen YT203-EV skal køre 24/7 i mindst 10 år og bruges i containerterminalen, logistikparken og til transport mellem de to steder. På grund af driftsintensiteten har Helsingborg Havn valgt batteripakken med den højeste kapacitet til traktorerne, 222 kWh. Elektricitetsselskabet Öresunds Kraft AB, som ligger på nabogrunden, garanterer leveringen af bæredygtig elektricitet.Helsingborg Havn bestilte de nye Terberg terminaltraktorer fra N.C. Nielsen. De første Terberg YT203-EV er blevet leveret, og personalet på Helsingborg Havn har fået omskolingskurser fra diesel til elektricitet, og der er købt nye vedligeholdelsesværktøjer.







I slutningen af 2024 vil alle eksisterende dieseldrevne Terberg-terminaltraktorer være blevet erstattet af nye elektriske Terberg-terminaltraktorer.





