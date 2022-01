Venstre-politiker skal være direktør i transportorganisation

Fredag 14. januar 2022 kl: 15:56

Af: Redaktionen Karsten Lauritzen peger i et opsalg på facebook.com på, at der ligger en række udfordringer, som han kan se frem ti at blive involveret i.Den kollektive transport har eksempelvis mistet mange passagerer under corona-krisen, og her peger han på, at passagererne skal tilbage - for klimaets skyld, og for samfundets skylde.- Da vi bliver kvalt i trængsel, hvis alle bliver i bilerne, skriver han.Karsten Lauritzen fremhæver også, at luftfarten er hårdt ramt.- Det er ekstremt vigtigt for erhvervslivet, den danske turisme og oplevelsesøkonomi, at der er gode flyforbindelser ind og ud af Danmark, og det er vigtigt vi får gjort det at flyve mere klimavenligt, skriver han i sit opslag.Han understreger også, at der ligger en stor opgave i at få godstransporten gennem en grøn omstilling, hvor der skal udvikles og bruges klimavenlige brændstoffer.Karsten Lauritzen stopper som formand for Venstres Folketingsgruppe på tirsdag, når gruppen holder sit næste gruppemøde. De efterfølgende uger vil han bruge på overlevering og på at sige farvel til Christiansborg.Han har sidste arbejdsdag på Christiansborg mandag 31. januar.