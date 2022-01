Kran- og blokvognsfolk holder årsmøde

Fredag 14. januar 2022 kl: 12:33

09:00 indskrivning og kaffe

10:00 årsmøde

12:30 frokost

13:30 årsmødet genoptages

Af: Redaktionen Årsmødet byder blandt andet på indlæg af vicedirektør Jesper H. Bach fra Færdselsstyrelsen, der vil fortælle om arbejdet med den nye særtransportbekendtgørelse, og af områdechef Gitte Hoeg og afdelingsleder Jørgen Sand Kirk fra Vejdirektoratet, der vil fortælle om udstedelse af særtransporttilladelser.Derudover kommer underdirektør Frank Davidsen fra DTL med et indlæg om nye regler for kontrol af arbejdstid.DTL Kran Blok Erfa's medlemmer har fri adgang for en person til årsmødet. For yderligere deltagere og abonnenter koster det 375,00 kroner pr. deltager.Program:Årsmødet forventes at slutte ca. kl. 15:00Årsmødet finder sted lørdag 29. januar 2022 på Scandic Hotel på Hvidkærvej i Odense.Tilmelding skal ske via DTL's web-side.Invitationen er med forbehold for eventuel nye corona-restriktioner. Mødet kan derfor blive udskudt eller ændret til et online-arrangement.