Holstebro-vognmand valgte at få vogntog bygget op lokalt

Fredag 14. januar 2022 kl: 10:50

Af: Redaktionen Sawo har opbygget forvognen - en fire-akslet Scania G 500 B8X4*4NB - med en Hiab X-HiPro 232 E-5 CD-kran i 23 tm klassen. Med sine fem hydrauliske udskud har den en rækkevidde på 15,1 meter.Kranen er monteret på et Sawo 20 tm krankonsol, så den kan "hægtes" på bagenden af forvognen, når der er brug for at have en kran med på arbejde.Foran kranen har Sawo monteret et Multilift Ultima 21S.63-kroghejs. Hejset har en tip- og optrækskapacitet på 21 ton samt Ilgang, hurtigtip og Safe Speed - egenskaber der sparer tid i en travl hverdag.Til forvognen har Ejler Chr. Knudsen A/S fået leveret en tre-akslet Nopa-containerpåhængsvogn af typen PTC240. Påhængsvognen er beregnet til 6,5-7 meter containere. Påhængsvognen er monteret med et Groeneveld-centralsmøreanlæg af typen One Plus, der sørger for nem smøring og vedligehold.Ejler Chr. Knudsen A/S beskæftiger sig blandt andet med transport af flis, containere, entrepenørkørsel, renovation og krankørsel.