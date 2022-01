Fyrværkeri skal nå højt op over høje skibe

Tirsdag 11. januar 2022 kl: 13:14

Af: Redaktionen Fyrværkeriet, der blev affyret som kulmination på Aalborgs værtskab for The Tall Ships Races i 2019, var den gang det største, der var afviklet på dansk grund. Arrangørerne af The Tall Ships Races 2022 Aalborg afslører her i begyndelsen af januar, at fyrværkeriet lørdag 6. august vil blive endnu større og flottere.Erhvervsmanden Eigild Christensen, som i 2019 var garant for fyrværkeriet, vil også i år sikre, at der bliver taget ordentlig afsked med de høje sejlskibe.- Det var fantastisk at få lov til at invitere Aalborg, Nordjylland og gæsterne fra det øvrige Danmark og udland på en uforglemmelig totaloplevelse i 2019, hvor fyrværkeriet stod utroligt smukt med de flotte sejlskibe som kulisse, siger Eigild Christensen og fortsætter:- Da muligheden bød sig for at gentage succesen, var det ikke svært at træffe valget. Selvfølgelig skal vi have et fyrværkeri i verdensklasse i 2022, og det skal ikke stå i skyggen af tidligere års fyrværkeri.Borgmester Thomas Kastrup-Larsen (S) ser frem til endnu et overdådigt syn på Aalborgs skyline.- Fyrværkeriet i 2019 var en virkelig stor oplevelse for mig. Det tror, jeg det var, for alle der så det. Jeg er taknemmelig for, at Eigild Christensen endnu én gang vil sørge for, at vi til næste år kan få et fyrværkeri, som igen vil flytte grænserne for det mulige og efterlade varige spor i publikums sommerminder fra Aalborg, siger Thomas Kastrup-Larsen.Det er igen Højen & Magic Fyrværkeri ApS, der er ansvarlige for at sammensætte og afskyde fyrværkeriet.







Arrangørerne forventer at tiltrække 700.000 gæster i dagene 4. til 7. august, hvor Aalborgs værtskab finder sted. Hovedattraktionen er de mange sejsskibe, der deltager i kapsejladsen. Arrangørerne forventer 50 deltagende skibe.









Foruden Aalborg er Esbjerg, Harlingen og Antwerp værtshavne. The Tall Ships Races har været afviklet siden 1956 med det formål at udbrede kendskabet til sejlads blandt unge.





Om The Tall Ships Races 2022:

The Tall Ships Races 2022 indledes i Esbjerg i dagene 7. til 10. juli. Fra Esbjerg går turen til Harlingen i Holland, hvor skibene vil ligge ved kaj i dagene 14. - 17. juli. Næste mål er Antwerpen i Belgien, hvor skibene vil være i dagene 11. - 25. juli. Slutdestinationen er Aalborg, hvor skibene vil kunne ses i dagene 4. - 7. august.

Interesserede kan se mere om The Tall Ships Races 2022 her:









Interesserede kan se mere om The Tall Ships Races 2022

© Copyright 2022 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.