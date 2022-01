Færger skal lægge til i nyt leje i Göteborg

Tirsdag 11. januar 2022 kl: 12:51

Af: Redaktionen Stena Line og Göteborgs Hamn vil sammen arbejde for at gøre det muligt at flytte Stena Line's terminaler og havnevirksomhed fra det centrale Göteborg till Arendal, der ligger nord for Göta Älv og indsejlingen til Göteborg.Basis for Stena Line's vækst fremover vil blive et nyt færgeleje, som både skal hjælpe Stena Line ti at nå rederiets mål om fossil-fri drift i 2050 og også flytte tung trafik væk fra det centrale Göteborg.Aftalen mellem Stena Line og Göteborgs Hamn skal også bidrage til at styrke Göteborgs Hamn som et bæredygtigt nordisk godsnav.Tanken bag aftalen er, at Stena Line fra 2027 skal kunne tiltræde en aftale for brug af et område ved Arendal, der rækker 25 år frem i tiden.Stena Line's aftaler om arealerne, hvor rederiets Danmarks- og Tysklandsterminaler i dag ligger, blev for nogle år siden forlænget til 2035 med mulighed for at blive afkortet, hvis det blev aktuelt og der kunne findes en anden placering.