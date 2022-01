Entreprenørfirma tager et komplet vogntog i brug

Onsdag 5. januar 2022 kl: 10:53

Af: Redaktionen Det nye vogntog består af en fire-akslet Scania Scania R 520 V8 XT opbygget med et Sawo-wirehejs af typen CLF432S-3W med optrækskapacitet på 28 ton. Til hejset hører et Nopa CPL320 containerlad med 1.000 mm sider og pendel lodret i begge sider.Bag hejs og container er der beslag til en aftagelig krankonsol med en 30 tm Hiab-kran af typen X-HiPro 302 EP-5 XSD, der har en rækkevidde på 15,1 meter.Påhængskøretøjet, der er den anden del af vogntoget, er en tre-akslet Nopa-kærre med tre-vejs tip med modelbetegnelsen KTS240 med sidehøjde på 1.200 mm og fjederopluk for at skåne operatøren.Hov Anlægs- og Entreprenørfirma ApS udfører store og små anlægs- og entreprenøropgaver for private og virksomheder. Derudover driver virksomheden også vognmandsvirksomhed.