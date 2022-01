Maria er i lære som tankvognschauffør

Tirsdag 4. januar 2022 kl: 13:03

Kultur og værdier er vigtige

Variation og selvstændighed i hverdagen

God stemning

© Copyright 2022 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Det er vigtigt at have chaufførlærlinge i OK, og i efteråret startede der tre, bl.a. Maria Anastasia Lee Sørensen, som er på billedet. (Foto: Ole Hartmann Schmidt)- I transportbranchen kommer vi til at stå med en kæmpe udfordring med mangel på chauffører, hvis vi ikke handler aktivt. Derfor er det vigtigt, at vi i virksomhederne gør en indsats for at tiltrække og uddanne de unge mennesker, siger logistikdirektør i OK, Søren Kejser, der fortsætter:- En anden årsag til, at det er vigtigt for os selv at uddanne vores chauffører, er, at det er en særlig gren af chaufførfaget at køre tankvogn. Det vil vi gerne selv uddanne dem i.Først og fremmest skal de tre lærlinge have en grundig oplæring i at håndtere farligt gods, men der er også vigtigt, at de bliver en del af OK’s kultur og værdisæt.- I OK er vores værdier vigtige, og vores chauffører er kulturbærere, og det er vigtigt, at de mere erfarne chauffører er med til at give det videre til vores yngre chauffører, herunder også vores lærlinge, så vi fortsat kan værne om OK’s værdier og kultur, siger Søren Kejser.Det er vigtigt, at både nye og gamle chauffører får værdierne og kulturen i OK ind under huden, fordi chaufføren tager begge dele direkte med videre til kunderne.- Vores chauffører er vores ambassadører på vejen. Det er dem, der møder vores kunder, så de er en meget vigtig del af den samlede kundeoplevelse, slår Søren Kejser fast.OK’s tre chaufførlærlinge har afsluttet første skoleforløb og er i gang med den mere praktiske del og øvelse i at håndtere forskellige brændstoffer og leveringer til virksomhedens tankstationer, herunder også til Truck Diesel-stationerne, samt til erhverv og privatkunder. De er enige om, at varierende arbejdsdage er en af fordelene ved at være tankvognschauffør.- Det, jeg synes, er spændende som tankvognschauffør, er variationen mellem at køre og have stop med fysisk arbejde. Derudover kan jeg også godt lide at have et ansvar og arbejde selvstændigt, siger Maria Anastasia Lee Sørensen, der er OK’s første kvindelige chaufførlærling.Benjamin Motzfeldt Huusmann er enig med sin lærlingekammerat. Han trives også godt med de forskellige opgaver i jobbet.- Jeg kan også godt lide selvstændigheden i jobbet, og samtidig er vi en vigtig del af forretningen, da vi er dem, der møder kunderne. Det kan jeg godt lide, siger han.De tre chaufførlærlinge godt kan lide selvstændigheden i jobbet som tankvognschauffør, og ingen af dem fornemmer, at man er alene, hvis man har spørgsmål.- Chaufførerne holder god kontakt til hinanden, når de er ude at køre - og jeg kan godt lide, at man har gode kolleger at vende forskellige ting med undervejs, og man kan hjælpe hinanden, siger Benjamin Motzfeldt Huusmann.Det med at have kolleger at sparre med i løbet af dagen, selvom man er alene i bilen, er noget, man lægger stor vægt på i OK.- Det er vigtigt, at vores lærlinge bliver taget godt i mod, og at de får noget socialt sammen, både de tre lærlinge imellem, men også med de andre chauffører. Det er vigtigt for jobglæden og motivationen, påpeger Søren Kejser.For Maria Anastasia Lee Sørensen var der en særlig årsag til, at hun valgte vejen som tankvognschauffør.- Min svigerfar arbejder hos HMK Bilcon og er med til at bygge OK’s tankbiler. Han har derfor hørt meget om OK og fortalt det videre til mig. Blandt andet om gode arbejdsforhold, og det gav mig lyst til at undersøge virksomheden nærmere, da jeg søgte ind på uddannelsen som chauffør, siger hun og fortsætter:- Nu hvor jeg er startet, kan jeg mærke det selv - det handler om kulturen. OK er noget for sig selv, og der er en god stemning.Det er ikke kun internt i OK, der er god stemning. Den gør sig også gældende ude hos kunderne, fortæller Martin Ulrik Olsen, der startede som chaufførlærling i august.- Der er en hyggelig stemning, når du kommer ud til kunderne. Jeg var med ude hos en af vores kunder på over 90 år, gætter jeg på, som fortalte, at han havde fået leveret olie fra OK hele sit liv. Det er den slags små historier, som man snakker om og som er noget af det, der giver mig lyst til at gå på arbejde, siger han.