Beskæftigelsen for ikke-vestlige indvandrere sætter ny rekord

Tirsdag 4. januar 2022 kl: 12:49

Fremgang i næsten alle brancher

Analysens hovedkonklusioner:

Lønmodtagerbeskæftigelsesfrekvensen for ikke-vestlige indvandrere var på 55,8 procent i tredje kvartal 2021. Det er den højeste beskæftigelse, der er målt i 13 år. Stigningen skyldes især, at mange kvinder med ikke-vestlig baggrund er kommet i job

Lønmodtagerbeskæftigelsesfrekvensen for ikke-vestlige indvandrerkvinder er 3,5 procentpoint højere end før coronakrisen

En del ikke-vestlige indvandrere har fundet job inden for sundhed og rengøring, men mange har også fundet job indenfor industrien og handel

Fra andet kvartal 2020 til tredje kvartal 2021 er lønmodtagerbeskæftigelsen for ikke-vestlige indvandrere steget i 18 ud af 19 brancher.

Langtidsledigheden for ikke-vestlige indvandrere er også faldet de seneste måneder og er tilbage på omtrent samme niveau som før krisen

Her har de ikke-vestlige indvandrere fået job:

Branche Ændring i antal Procentvis ændring Sundhed og socialvæsen 4.091 pers. 13,0 pct. Rejsebureauer, rengøring og anden operationel service 2.636 pers. 13,2 pct. Handel 2.210 pers. 12,1 pct. Industri 2.083 pers. 11,4 pct. Hoteller og restauranter 1.470 pers. 9,3 pct. Transport 1.255 pers. 11,1 pct. Bygge og anlæg 742 pers. 19,4 pct. Videnservice 702 pers. 12,1 pct. Undervisning 690 pers. 8,2 pct. Offentlig administration, forsvar og politi 275 pers. 8,4 pct. Kultur og fritid 236 pers. 16,0 pct. Information og kommunikation 221 pers. 3,7 pct. Finansiering og forsikring 149 pers. 6,5 pct. Andre serviceydelser mv, 115 pers. 3,6 pct. Ejendomshandel og udlejning 58 pers. 4,5 pct. Landbrug, skovbrug og fiskeri 52 pers. 0,9 pct. Energiforsyning 51 pers. 13,4 pct. Vandforsyning og renovation 38 pers. 11,9 pct. Råstofindvinding -34 pers. -13,1 pct. I alt 17.042 pers. 10,8 pct.



Tabellen viser ændringen i lønmodtagerbeskæftigelsen i perioden andet kvartal 2020 til tredje kvartal 2021.

Anm.: Data er korrigeret for sæsonudsving. Seneste observation er tredje kvartal 2021.

Af: Redaktionen - Beskæftigelsen for ikke vestlige indvandrere har slået ny rekord. Og selv blandt de ikke-vestlige indvandrere, som har stået bagerst i ledighedskøen, kan opsvinget for alvor mærkes, siger Erik Bjørsted, der er cheføkonom i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.Beskæftigelsesfremgangen for ikke-vestlige indvandrere skyldes især, at mange ikke-vestlige indvandrerkvinder er kommet i arbejde.Lønmodtagerbeskæftigelsesfrekvensen for ikke-vestlige indvandrerkvinder er 3,5 procentpoint højere end før coronakrisen. For mændene er det 2,0 procentpoint.- Det er en bemærkelsesværdig udvikling. Ikke-vestlige indvandrere og i særdeleshed ikke-vestlige indvandrerkvinder har historisk set været længere tid om at komme tilbage på arbejdsmarkedet efter kriser, påpeger Erik Bjørsted, der fortsætter:- Lige nu står vi med en historisk chance for at få integreret flere ikke-vestlige indvandrere på det danske arbejdsmarked. Arbejdsgiverne hungrer efter arbejdskraft, og det giver en masse jobåbninger til ikke-vestlige indvandrere.Fra andet kvartal i 2020 til tredje kvartal i 2021 er lønmodtagerbeskæftigelsen for ikke-vestlige indvandrere steget i 18 ud af 19 brancher. Den største fremgang opgjort i antal beskæftigede er sket i social- og sundhedsvæsnet, der har oplevet en fremgang på cirka 4.100 personer - 13,0 procent.Mange ikke-vestlige indvandrere har dog også fundet arbejde inden for blandt andet handel, industri og rengøring.- Der har været en stor fremgang i beskæftigelsen for ikke-vestlige indvandrere inden for social-og sundhedsvæsnet. Det skal blandt andet ses i lyset af COVID-19, som har skabt et stort behov for arbejdskraft i test- og vaccinationscentre, siger Erik Bjørsted.Antallet af beskæftigede ikke-vestlige indvandrere er samlet steget med 17.000 personer fra andet kvartal 2020 til tredje kvartal 2021.- Ikke-vestlige indvandreres beskæftigelse er meget konjunkturfølsom, fordi mange af dem ikke har en uddannelse. Derfor er det også afgørende, at vi stræber efter at få opkvalificeret flere ikke-vestlige indvandrere, så de også på sigt kan få en stærkere og tættere tilknytning til arbejdsmarkedet, siger Erik Bjørsted.





(Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik)





