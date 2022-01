Elektrisk varebil kan køre over 250 kilometer på en opladning

Tirsdag 4. januar 2022 kl: 11:51

Af: Redaktionen Den opdaterede Mercedes-Benz eVito har en batteripakke med en nettokapacitet på 60 kWh, hvilket svarer til en øgning på 70 procent sammenlignet med den tidligere model. Med den valgfrie fartbegrænser til 80 kilometer i timen kan rækkevidden komme op til 310 kilometer.Den elektriske drivline leverer fortsat op til 85 kW, hvilket svarer til 116 hk. Som noget nyt er det muligt at lade en eVito op gennem et CCS-stik med en effekt på op til 80 kW. Med maksimal effekt kan batteriet lades fra 10 til 80 procent på omkring 35 minutter. En opladning fra fra 0 til 100 procent vis en wallbox kan ske på omkring 6 timer og 30 minutter, når der lades med 11 kW.Rekuperationsfunktionen, som opsamler bremseenergi og forlænger bilens rækkevidde, når der bremses, er blevet opdateret i den nye eVito. Funktionen kontrolleres fortsat via skiftepaler bag rattet, men den nye funktion DAUTO sikrer en endnu mere effektiv og komfortabel fremdrift, da køreprogrammet automatisk justerer kraften af rekupereringen i realtime på baggrund af data fra bilens aktive sikkerhedssystemer.Batteripakken er placeret under gulvet og optager dermed ikke plads i varerummet, som rummer op til 6,6 kubikmeter i den ekstralange version på 5,370 meter, der må laste op til 858 kg. Mercedes eVito fås også en version, som måler 5,140 meter, og som og må laste op til 888 kg. Totalvægten for begge modeller er 3.200 kg.Standardudstyret omfatter detaljer som Active Breake Assist, Attention Assist og lyssensor samt 17-tommer hjul, varme i førersædet, multifunktionsrat og CSS-lader op til 50 kW. 80 kW-ladefunktionen er ekstraudstyr.Den ny Mercedes eVito fås til priser fra 357.332 kroner plus moms eller med Mercedes-Benz ServiceLeasing fra 2.375 kroner pr. måned plus moms med 35.000 kr. i førstegangsydelse.