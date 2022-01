Lastbilforhandler i Odense får ny chef

Tirsdag 4. januar 2022 kl: 11:13

Bo Bogetoft Christiansen

Af: Redaktionen - Jeg ser meget frem til at starte hos Iveco Odense. Det er et fint værkstedmed masser af potentiale og nogle rigtig dygtige medarbejdere, lyder det fra Bo Bogetoft Christiansen forud for hans start som filialchef hos Iveco Odense.





© Copyright 2022 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.