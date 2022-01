Dansk transportkoncern køber op i Sverige

Tirsdag 4. januar 2022 kl: 11:09

Af: Redaktionen - IRT Logistics har længe været på vores radar, og nu var tiden moden til, at vi indgik en aftale. Det er et opkøb, som kommer til at styrke vores forretning betragteligt på stykgodstransporter mellem Sverige og Storbritannien. Samtidig vil både eksisterende samt nye kunder opleve, at eksempelvis de nye kundevendte IT- løsninger, som en virksomhed af SDK Frejas størrelse og erfaring bringer til IRT Logistics, vil styrke den service og de ydelser, som de kan efterspørge, siger Søren Skive, der er EVP i Freja Transport & Logistics AB.Hos grundlæggeren af IRT Logistics, Björn Steenstrup, er der også tilfredshed at finde med viden om, at hans livsværk lever videre under SDK Freja.- Vi har længe gået og skelet til Freja som en samarbejdspartner, der kunne drive vores virksomhed videre med de rigtige visioner, og nu passede det. Vi kunne i år fejre vores 20-års jubilæum, og på en måde er det også et passende tidspunkt at give faklen videre til nogen, som deler vores værdier og som kan og vil videreudvikle den virksomhed, som vi har opbygget, siger Björn Steenstrup.IRT Logistics har haft en 65 procents stigning i årsresultatet over de seneste fem år og overtages med en forventet estimeret årlig omsætning på 45 millioner svenske kroner. Alle ni medarbejdere i IRT Logistics fortsætter under det nye ejerskab.Opkøbet af svenske IRT Logistics er det tredje opkøb under Freja Transport & Logistics i 2021. Siden de to logistikvirksomheder, SDK og Freja Transport og Logistics, gik sammen i december 2020, har de foretaget et delvis køb af danske Nordic Waste samt tre opkøb af logistikvirksomheder i Norden: Finske TL Trans, norske Thoresen Transport og senest svenske IRT Logistics.SDK Freja A/S peger på, at det er denne opkøbstilgang, der skal sikre en fortsat vækst frem mod SDK Frejas erklærede mål om en samlet omsætning i 2025 på 8-10 milliarder danske kroner.- Vi forventer et stigende behov i markedet for one-stop-shop logistikydelser, og der er vi i SDK Freja godt på vej til at være det oplagte valg, ved altid at være på udkig efter nye partnere og virksomheder, som kan supplere og forbedre vores ydelser, siger Ulrik Rasmussen, der er Group CEO i Freja Transport & Logistics Holding A/S.- Det vigtigste i vores opkøbsstrategi vil dog altid være, at vi kan finde fælles fodslag mellem potentielle virksomheder og os selv i både værdier og forretningsforståelse. Logistik er people business og bygges bedst på tillid og forståelse. En devise som er styrende for alt, hvad vi foretager os i vores forretning, siger han videre.SDK Freja er en del af den danske familieejede koncern United Shipping and Trading Company, USTC. Koncernen er et internationalt konglomerat, som spænder bredt med selskaber indenfor blandt andet logistik, rederi, bunker, it og alternativ energi.Hvad Freja har betalt for den svenske virksomhed er ikke oplyst.