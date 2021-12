Nye corona-krav i kollektiv trafik gælder fra søndag den 19. december

Søndag 19. december 2021 kl: 19:00

Af: Redaktionen

Efter indstilling fra Epidemikommissionen og godkendelse i Epidemiudvalget er der fra søndag den 19. december 2021 kl. 08.00 indført krav om mundbind på kørekortområdet og krav om coronapas i fjernbusser og fjerntog.





Derudover er der indført krav om pladsbillet i DSB’s InterCity og InterCityLyn. Det betyder, at passagerer, der skal rejse med enten et InterCity eller InterCityLyn, både skal have gyldigt coronapas og pladsbillet ud over deres almindelige billet.





- Det går rigtig stærkt med smitten lige nu, og derfor er der også brug for ekstra opmærksomhed og ekstra tiltag, så juletrafikken kan opretholdes og smittespredningen mindskes. Derfor indfører vi nu krav om coronapas på de lange rejser samt pladsbilletkrav, så der ikke er overfyldte tog i juleperioden, hvor mange rejser længere. Samtidig er der også behov for, at dem, der bruger fjerntoget på arbejde kan komme med, og derfor indfører vi en ordning, der kan håndtere det for dem, der er raske efter corona, men endnu ikke har fået deres coronapas igen, siger transportminister Benny Engelbrecht.





Der har tidligere været en mulighed for, at ansatte i transportsektoren kunne undtages for krav om mundbind eller visir, hvis de kunne vise coronapas. Denne undtagelse er ikke længere gældende og medarbejdere skal dermed bruge mundbind eller visir, uanset om de kan vise coronapas. Tiltagene indføres fra den 19. december kl. 08.00 og fire uger frem til den 16. januar 2022.





Der bliver også krav om mundbind på køreskoler og ved køreprøver.Samtidig med indførslen af de nye tiltag forlænges de gældende restriktioner også til den 16. januar 2022. De gældende restriktioner er krav om mundbind eller visir i kollektiv trafik mv. og indenrigsfly, coronapas på kørekortområdet og forbud mod indtagelse af alkoholiske drikke i busser.