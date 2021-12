Tog hver halve time til Aalborg Lufthavn er udskudt

Tirsdag 14. december 2021 kl: 21:00

Af: Redaktionen Søndag den 12. december 2021 trådte nye køreplaner for togtrafikken i kraft, og egentlig var det planen, at der fra nu af skulle være en halv time mellem togene til og fra Aalborg Lufthavn i stedet for en time.Det er dog blevet udskudt. Årsagen er mangel på lokomotivførere hos Nordjyske Jernbaner. Lige nu kører DSB's lyntog til lufthavnen hver time, men planen var egentlig, at der skulle have være halvtimesdrift. I første omgang var det meningen, at DSB skulle køre tog til og fra lufthavnen hver halve time, men DSB har sagt fra på opgaven. Derfor lavede Region Nordjylland en aftale med Nordjyske Jernbaner, der så skulle køre fra Skørping og ud i lufthavnen.- Vi plejer at holde, hvad vi lover, så det er virkelig en skam, at det alligevel ikke bliver til noget. Vi har også lokomotivførere, som havde glædet sig til at køre på den ny strækning, siger Peter Hvilshøj, direktør i Nordjyske Jernbaner.

Den tre kilometer lange stikbane fra Lindholm Station til Aalborg Lufthavn blev indviet for et år siden. Den er resultatet af et trafikforlig fra 2013 med bred politisk opbakning i Folketinget.

Kilde: TV2 Nord

TV2 Nords egen trafiktælling den 30. november har vist, at mange tog kører nærmest helt tomme til og fra Aalborg Lufthavn. 1,6 passagerer var der i gennemsnit pr tog. I lufthavnen har de dog aldrig hørt om en bane, der ikke er blevet en succes, hvis den ender i netop en lufthavn.Ved næste køreplanskift om et år satser Nordjyske Jernbaner på at være klar til at køre i Aalborg Lufthavn.- Vi starter et nyt hold op med lokomotivførerelever fra den 1. februar, så hvis Region Nordjylland fortsat ønsker, at vi skal i køre i lufthavnen, så er vi klar i starten af 2023, siger Peter Hvilshøj.