DCC Energis’s tankvogne i de store byer skifter til HVO-brændstof

Tirsdag 14. december 2021 kl: 08:00

Af: Redaktionen

Som et skridt på vejen i den energiomstilling som både energisektoren og samfundet er midt i introducerede DCC Energi tilbage i marts biobrændstoffet HVO100 Bio til danske erhvervskunder. HVO-brændstof er lavet af biomasse som f.eks. brugt madolie og slagteriaffald og har op til 90 pct. lavere CO2-aftryk end almindelig diesel.





Ligesom med GTL-brændstof, som DCC Energi har solgt siden 2016, er HVO100 Bio et relevant og interessant brændstofalternativ i en tid, hvor mange virksomheder skruer op for miljø- og klimainitiativerne, forklarer Christian Heise, adm. direktør i DCC Energi.





© Copyright 2021 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

- I en overgangsperiode har rigtig mange virksomheder dog stadig brug for brændstof til deres traditionelle biler, varevogne, lastbiler, mv. Derfor er der stor interesse i markedet for biobaserede brændstoffer, der har et lavere miljø- og klimaaftryk. Det er et marked, som vi gerne vil være med til at udvikle yderligere. I den forbindelse er det et naturligt skridt, at vi også gradvist indfaser HVO100 Bio i vores egen flåde, siger han.