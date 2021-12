Corona-restriktioner medførte rekordlavt antal trafikdræbte

Fredag 10. december 2021 kl: 10:43

Af: Redaktionen

Mindre trafik og ændrede rejsevaner på grund af corona i 2020 har medvirket til, at der var færre trafikdræbte. Sidste år mistede 163 personer livet i trafikken i Danmark mod 199 personer året før. Det er det laveste antal dræbte i trafikken på et år, siden ulykkesstatistikken startede i 1930.





-Nok er der tale om et lavt antal trafikdræbte, men 163 dødsfald er stadig mange. Vi skal have det tal endnu længere ned, og vi er politisk i fuld gang med at bidrage til den udvikling, siger transportminister Benny Engelbrecht.





Tre ud af fire af de trafikdræbte i 2020 var mænd og andelen af ældre over 75 år udgjorde 23 procent af de dræbte. Hele 67 procent af dødsulykkerne skete i landzone – altså uden for byzonetavlerne. Blandt de trafikdræbte bilister brugte 30 procent ikke sele, og uopmærksomhed eller utilstrækkelig orientering var medvirkende til 61 procent af alle dødsulykkerne, der skete i 2020.





Hver tredje trafikdræbte mistede livet i en eneulykke

Rapporten viser, at tæt på en tredjedel (32 procent) af alle dødsulykker i 2020 var en eneulykke, hvor der ikke var andre trafikanter involveret. I ca. halvdelen af eneulykkerne har høj hastighed været medvirkende til, at ulykken skete, og fire ud af 10 førere i eneulykker var påvirket af spiritus, medicin eller narko.





Rapporten viser desuden, at over halvdelen af eneulykker med dræbte i de seneste fem år er sket i weekenden. Her er føreren oftere påvirket af spiritus, end det er tilfældet i eneulykker, der er sket på hverdage.





Læs hele Vejdirektoratets rapport Dødsulykker 2020.

