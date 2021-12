Skoleskibe får toårig bevilling - direktør er både begejstret og frustreret

DEBAT:

Mandag 6. december 2021 kl: 10:52

"Det er fantastisk, at vi nu kan afvikle fire togter over de næste to år, men det ville være løgn at sige, vi er helt tilfredse. Det arbejde, som ligger forud for sådan en beslutning, trækker tænder ud for en lille stiftelse som vores med meget få ansatte. Vi havde håbet, at vi nu kunne arbejde på at gøre vores uddannelse endnu bedre eller bruge tiden på udvikling.





Men vi er skam glade for de to år. Bevillingen giver et hold elever ekstra om året. Det er 126 ubefarne skibsassistenter, som kommer ud i et erhverv, hvor der er hårdt brug for dem. Af dem regner vi med, at vi har løftet 10-20 fra passiv forsørgelse og ind på arbejdsmarkedet, og det giver 20 til 60 millioner kroner lige ned i statskassen. Vi kommer til at besøge masser af danske havne og fortælle om mulighederne i det blå danmark og på de nye energiøer.





Nu har vi så to år til at løse det grundlæggende dilemma, at alle økonomer og et kæmpe flertal i Folketinget siger, at to togter er en stor indtægt for statskassen, men samtidigt siger de samme politikere og finansministeriet, at der ikke er råd til at gøre denne indtægt permanent. Den logik giver nok mere mening på Christiansborg end på et skibsdæk.





Skoleskibet Georg Stage siger tak til alle dem, som støttede op om arbejdet. Vi har fået god hjælp fra Danske Rederier, Esvagt, Dansk Metal og mange andre fra branchen. Også tak til Dansk Folkeparti, Venstre, Konservative, Radikale, SF og især Enhedslisten, som havde Henning Hyllested på talerstolen til åbningsdebatten for at tale vores sag. Tak også til alle jer i hele landet, som har skrevet og talt på vores vegne - uden jer var det ikke gået.





Også tak til uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen for trods alt at finde penge til to år. Vi håber at se dig om bord næste år i Esbjerg og i Sønderborg – så du selv kan se, hvorfor det er vigtigt at finde en permanent løsning for vore elever”.



© Copyright 2021 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Fra Asser Amdisen og Stiftelsen Georg Stages Minde, der driver skoleskibet »Georg Stage«, lyder det:Næste hold elever starter 22. februar 2022 - og Georg Stage glæder sig allerede til at tage imod dem.