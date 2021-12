Trafikselskab får pris for øget tilgængelighed for handicappede

Fredag 3. december 2021 kl: 13:21

Af: Redaktionen FynBus' Markedskonsulent Krestina Lauridsen med diplomet for Handicapprisen 2021 i kategorien Tilgængelighedsprisen. (Foto: FynBus)Hvert år uddeler Handicaprådet i Odense priser til en person, virksomhed eller organisation, som gør en ekstra indsat for mennesker med et handicap i Odense. I år havde medlem af Danske Handicaporganisationer Odense, Nina Breilich, indstillet FynBus til Handicaprådets Tilgængelighedspris for trafikselskabets vedholdende arbejde for at gøre den kollektive trafik mere tilgængelig - eksempelvis ved at installere elektriske ramper i de fynske busser.- Vi er meget stolte over nomineringen og modtagelsen af Handicaprådets Tilgængelighedspris. Prisen er modtaget for arbejdet med at implementere elektriske ramper i busserne, så fysisk handicappede har mulighed for at transportere sig alene rundt uden ledsager, siger FynBus' Markedschef Jan Gudmann Hansen og fortsætter:- FynBus arbejder derudover med tilgængelighed i bredere forstand og har lavet tiltag til både blinde og svagtseende samt personer med demenssygdom. FynBus vil i de kommende år øge indsatsen omkring tilgængelighed ved blandt andet at få etableret et tilgængelighedsforum.Handicaprådets Tilgængelighedspris gives for at øge tilgængeligheden, så det er nemmere for borgere med handicap at deltage i samfundslivet.