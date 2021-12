Toldere har tilbageholdt over 400 kilo ulovligt fyrværkeri

Fredag 3. december 2021 kl: 11:52

Af: Redaktionen En foreløbig opgørelse, som styrelsen har lavet, viser, at tolderne har beslaglagt 428 kilo fyrværkeri i årets første ni måneder. Blandt beslagene er kanonslag, batterier, diverse knaldfyrværkeri, røggranater, romerlys og nødraketter.- Vi ser ofte mange beslag af ulovligt fyrværkeri om efteråret og frem mod nytår. Fyrværkeri må ikke købes i udlandet eller i udenlandske netbutikker med henblik på indførsel til Danmark uden tilladelse fra de danske myndigheder. Køber man ulovligt fyrværkeri, sætter man mange menneskers helbred i fare, også sit eget, fordi fyrværkeriet kan være produceret uden hensyn til almindelige regler for produktsikkerhed, siger kontroldirektør i Toldstyrelsen, Michael Lund.I 2020 tilbageholdt Toldstyrelsen 604 kilo ulovligt fyrværkeri. Toldstyrelsen samarbejder med politiet og Sikkerhedsstyrelsen om at gøre opmærksom på reglerne for køb og salg af fyrværkeri.Når tolderne beslaglægger ulovligt fyrværkeri bliver sagerne overdraget til politiet, og sagerne kan resultere i bødestraf. Som forbruger er det ulovligt at indføre fyrværkeri til Danmark. I Danmark starter fyrværkerisalget 15. december og løber til og med 31. december. Man må affyre fyrværkeri fra 27. december til og med 1. januar.









