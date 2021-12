Chauffører får bedre adgangsveje og forhold på havnen i Esbjerg

SAMARBEJDE MELLEM TRANSPORTORGANISATION OG HAVN:

Fredag 3. december 2021 kl: 11:44

Af: Redaktionen Ud over den stigende transport til og fra havnen i Esbjerg, har den fortsatte usikkerhed omkring Storbritanniens farvel til EU øget kompleksiteten af transportopgaverne. Det har så igen øget behovet for et styrket samarbejde om havnens indretning og de faciliteter, der tilbydes brugerne af havnen - eksempelvis vognmænd og deres chauffører.Derfor etablerede Esbjerg havn sidste år et såkaldt BIP-center for fødevareinspektion, mens lastbilchauffører kan vente sig bedre faciliteter.ITD og Esbjerg havn har på baggrund af den stigende trafik af lastbiler og lastbil-trailere på Esbjerg Havn, besluttet at vurdere forholdene og få udarbejdet en analyse af de fremtidige behov på havnen.- Det er vigtigt, at vores chauffører har gode faciliteter, når de ankommer til Esbjerg Havn og for eksempel skal holde deres lovpligtige hvil. Derfor er det meget positivt, at Esbjerg Havn samarbejder tæt med branchen om eksempelvis effektivisering, udvidelse af veje, venteområder og selvfølgelig også faciliteter til chauffører, siger Carina Christensen, der er administrerende direktør i ITD.Hun fremhæver, at køre- og hviletidsreglerne kræver en nøjagtig planlægning fra transportvirksomhedernes side, og lastbilernes ventetid på havnen medfører et øget behov for planlægning samt en løbende forbedring af infrastrukturen.- Esbjerg Havns opgave er netop at lægge en effektiv infrastruktur til rette for havnens brugere. Vi er derfor glade for, at ITD sammen med en gruppe transportvirksomheder vil dele deres viden med os om forholdene, så vi hele tiden kan fremtidssikre havnen. Esbjerg Havn vil også deltage i kommende simuleringer af trafikken for fremtidens lastbiltrafik i specielt Østhavnen, siger Dennis Jul Pedersen, der er havnedirektør i Esbjerg Havn.Esbjerg Havn og ITD oplyser, at deres fælles projekt rækker ud over effektivisering af transporter til og fra Esbjerg havn. Det indebærer også samarbejde om infrastruktur, der kan understøtte den grønne omstilling af vejtransporten.- Vores samarbejde rækker ud over de konkrete udfordringer om tilkørselsforhold til og fra havnen. Det vil også involvere planer for fremtidens transportknudepunkt og indeholde den kommende udrulning af fremtidens grønne brændstoffer, siger Dennis Jul Pedersen.Esbjerg Havn forventer at kunne lancere yderligere planer i det nye år.