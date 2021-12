Energiselskab får ny salgschef

Fredag 3. december 2021 kl: 11:12

Lars Primdahl. (Foto: OK)

Af: Redaktionen

Udnævnelsen som salgschef er et led i at styrke det kommercielle område i forhold til smøremidler. Samtidig er det et led i at styrke smøremiddelforretningen generelt i OK. Lars Primdahl skal i den nye funktion desuden varetage og videreudvikle kunderelationerne.









Lars Primdahl har over 20 års erfaring i branchen. Inden han kom til OK var han ansat hos Lars Østergaard, som var en mindre smøremiddelvirksomhed, der blev opkøbt af OK i 2012.









Lars Primdahl kan desuden fejre 10 års jubilæum i OK 1. januar 2022.

















