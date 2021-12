Vognmand ved Viborg valgte vogn med løve, kran og hejs

Fredag 3. december 2021 kl: 11:09

Af: Redaktionen Claus Jespersen gennemgik alle detaljer sammen MAN's salgskonsulent Flemming Jensen over middagsbordet på gården i Almind, inden slutsedlen blev underskrevet en vinteraften i januar.Der blev stort set krydser ved det hele på udstyrslisten - eksempelvis ved fuld luftaffjedring, TipMatic-automatgear, LED-lyspakke, læderrat, MAN ComfortSteering, digital instrumentering, fuldautomatisk klimaanlæg ”Climatronic”, vand-oliefyr, køleskab, ACC, MAN Mediasystem med navigation og smartphone-integration.Bilens alsidigheden kommer også til udtryk i det korte NN dagsførerhus, som Claus Jespersen valgte for at opnå en lang ladlængde. Men da han til tider overnatter i bilen, er der specialfremstillet et sovebeslag i lastbilen. Førerhusindretningen med sovebeslaget er udført af Brande Autosadelmageri, mens den udvendige opbygning med kran og hejs er foretaget hos HMF i Galten.