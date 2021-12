Havn får medhold i Landsretten i sag mod færgerederi

Fredag 3. december 2021 kl: 10:37

Af: Jesper Christensen Uenigheden handler blandt andet om restfinansieringen af de anlæg, som Danske Færger A/S har fået etableret og benyttet. Kravene omhandler også de tilhørende reetableringsforpligtelser.Rønne Havn A/S anlagde i 2018 en retssag mod Danske Færger A/S, fordi rederiet udlod at indfri de resterende økonomiske forpligtelser og foretage reetablering efter anlæg, der skulle fjernes. Sagen blev behandlet ved Retten på Bornholm i juli 2020, hvor byretten gav Rønne Havn A/S medhold i sin fortolkning af de indgåede aftaler - både omkring betaling af restgæld og kravet om fuldstændig reetablering i lighed med, hvad der gælder for havnens øvrige brugere.Landsretten har med sin afgørelse i sagen givet Rønne Havn A/S medhold i fortolkningen af de aftaler, som havnen har haft med Danske Færger A/S. Landsretten anser også Rønne Havn A/S’ krav for berettigede.Landsretten mener, modsat byretten, at der skal foretages et fradrag svarende til betalinger som Rønne Havn A/S modtager fra Molslinen, der i dag driver den samfundsbegrundede færgebetjening af Bornholm - og efter 2018 har overtaget rederiet Danske Færger A/S.Landsretten fratager, modsat byretten, to anlæg fra forpligtelse om reetablering fra en aftale indgået i 1999.- Vi er glade for landsrettens vurdering af sagen, selvom den ikke var så klokkeklar som byrettens. For os var det vigtigt, at vi fik rettens ord for, at Danske Færger A/S skal indfri deres gæld, og de samtidig skal foretage en fuld reetablering af en række anlæg, som de har benyttet, mens de har besejlet Bornholm. Danske Færger A/S har nu et år til at få reetableringen gennemført, og det ser vi frem til, for det vil dermed sætte et endeligt punktum i sagen, siger Thomas Bendtsen, der er administrerende direktør i Rønne Havn A/S.Ovennævnte sag er en anden end den, som Molslinien A/S har anlagt mod Rønne Havn A/S. Denne sag handler om Rønne Havn A/S' rabatstruktur og prissætning.













