Det er umuligt at forudsige, hvordan fremtidens brændstofmarked vil se ud

ENERGISELSKAB EFTER ET ÅR MED FREMGANG:

Torsdag 2. december 2021 kl: 19:05

Solid position i markedet



Markedet stiller nye krav

Lastbilvask er en succes

© Copyright 2021 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Af: Redaktionen - Vi kan godt mærke, at der er travlhed i transportsektoren, og der er kommet gang i hjulene igen efter Covid19. Samtidig hører vi fra vores kunder, at der er store udfordringer med blandt andet chaufførmangel og levering af nye biler. Det er svære markedsvilkår for branchen, siger Henrik Dehn, der er markedschef på transportområdet i OK.- Vi er samtidig i et omskifteligt marked, hvor det er umuligt at forudsige, hvordan fremtidens brændstofmarked ser ud, og det skaber noget usikkerhed, siger han videre og peger på, at OK som energiselskab følger kundernes behov og er indstillet på at levere de produkter, der efterspørges i markedet.- Vi oplever dog, at økonomien sætter en stopper for den grønne omstilling i forhold til eksempelvis HVO, el, biogas og brint, og vi mangler politiske initiativer og indgreb, hvis vi for alvor skal sætte gang i den grønne omstilling, påpeger Henrik Dehn.OK's markedschef konstaterer, at selskabet har opnået en styrket position på markedet i løbet af 2021.- Vi kan blandt andet se, at vi har fået flere danske og internationale vognmænd ind i kundeporteføljen, siger Henrik Dehn.I løbet af 2021 har OK åbnet en ny Truck Diesel station i Hjørring, og OK forventer at udvide netværket af stationer yderligere i 2022. Der er blandt andet planer om stationer ved Roskilde, Ringsted, Vordingborg, Holbæk og i Kolding.- I øvrigt kan vi se en stigende efterspørgsel efter HVO, og det betyder, at vi udvider vores netværk af HVO-standere. Vi har nu etableret HVO-standere i Køge, ved Odense og i Aarslev ved Aarhus. Derudover åbner vi en i Avedøre inden udgangen af året, siger Henrik Dehn.OK er også i gang med at etablere, hvad man kan betegne som en ”energi-station” på Prags Boulevard i København, hvor det ud over biogas bliver muligt at tanke Truck Diesel, AdBlue og HVO. Der er også brintstandere, som OK har i samarbejde med Everfuel.- Denne type ’energi-station’ giver os et godt grundlag og erfaring i forhold til, hvilken retning markedet bevæger sig, og det er måske i virkeligheden den type station, der kan blive en del af fremtidens stationsnetværk, forklarer Henrik Dehn.I 2019 åbnede OK sin første vaskehal til lastbiler, som er placeret ved Alex Andersen Ølund A/S’ domicil ved Odense, hvor OK også etablerede en Truck Diesel station for nogle år siden. Alle har adgang både til brændstof og vask.- Vi er meget tilfredse med det nye vaskeanlæg. Det er gået over alt forventning, og kunderne har sat pris på muligheden for at vaske deres lastbiler inden for seks-syv minutter, siger Henrik Dehn, der peger på, at OK med den gode modtagelse i Odense har planer om at se på etableringen af flere vaskehaller til den tunge transport.- Vi fortsætter udviklingen til vores transportkunder og er spændte på, hvad fremtiden bringer af muligheder, siger Henrik Dehn.