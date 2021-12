Busserne henter energi til over 300 kilometer i nyt depot

Torsdag 2. december 2021 kl: 17:00

Af: Redaktionen Busserne er udrustet med hver 12 batterier, som fuldt opladte giver en rækkevidde på mellem 300 og 350 kilometer.Det er busoperatøren Tide Bus A/S, som vandt udbuddet af buskørslen og derfor skal køre med de nye busser for Sydtrafik frem til år 2032. Hos Tide Bus A/S har brugt de seneste uger på at oplære chaufførerne i at køre de nye el-busser.- Vi regner med, at vores passagerer oplever en større kørekomfort i de støjsvage busser, hvor der også er monteret informationsskærme, der viser næste stoppested, vigtige informationer samt nyhederne og vejret, siger Lars Berg, der er administrerende direktør for Sydtrafik.



- Vi glæder os også til at høste en masse erfaringer med driften af el-busser over tid. Det skal bruges, når både Vejle og Koldings bybusser skifter til el i løbet af 2022, siger han videre.





Kørslen af de lokale skoleruter i Esbjerg overtages af Dito Bus fra 12. december. Disse ruter vil fortsat køre på diesel, da de ikke kører ret langt hver dag.





