De tekniske løsninger findes - økonomi og politisk handling mangler

HØRING OM LUFTFART OG KLIMA:

Fredag 3. december 2021 kl: 13:00

Lufthavnen ikke skræmt af afgifter

Omstilling kræver store mængder grøn strøm



Luftfartsstrategi uden klimamål



Af: Niels Bak Henriksen Den gode nyhed er, at det er teknisk muligt at gøre luftfarten stort set klimaneutral. Den dårlige er, at som det er nu, kan det ikke betale sig, og de nødvendige produktionsanlæg findes ikke endnu.Det var stort set konklusionen på en høring på Christiansborg, som Rådet for Bæredygtig Trafik, Bevar Jordforbindelsen og CPH uden udvidelse havde arrangeret onsdag i samarbejde med Enhedslistens transportordfører Henning Hyllested.- Der er ikke nogen teknisk udfordring i at lave jet-fuel. Der er en økonomisk udfordring. Det er industrialiseringsdelen, som vi mangler, lød det blandt andet i indlægget fra Kim Grøn Knudsen, chef for strategi og innovation hos ingeniørvirksomheden Haldor Topsøe, der er blandt verdens førende på området.For det springende punkt er at få erstattet flyenes brændstof. Og det kan ikke lade sig gøre at løse problemet ved at købe sig til erstatningsreduktioner, som ellers er et af de midler, branchen selv har foreslået, pegede den tyske professor Robert Sausen fra Deutsche Zentrum für Luft und Raumfart på. Blandt andet fordi CO2 kun er en del af problemet.- Ikke-CO2-udledninger bidrager med mindst to trediedele af luftfartens klimapåvirkning, sagde han via zoom på den opstillede storskærm. Det er blandt andet andre gasser, vanddamp og påvirkning af skydækket, som også har klimaeffekter.- I princippet kan vi eliminere alle effekterne af CO2. Ikke-CO2-effekterne kan man reducere med noget, der ligner 50 procent eller mere. Hvis vi er gode, kan vi reducere klimapåvirkningen med omkring 80 procent af, hvad vi har i dag, sagde han.Han pegede også på, at selv om luftfarten er blevet meget mere effektiv, så er trafikken vokset endnu mere, og den udvikling ventes at fortsætte. Så mens flytrafikken i dag står for omkring 2,5 procent af den globale udledning, så forventes det at stige til 10 procent i 2050, hvis der ikke gøres noget.- Hvis vi reducerer udledningerne og trafikken fortsat vokser, så taber vi det hele på gulvet, advarede han.Der er forskellige alternativer til fossilt jetbrændstof, men Kim Grøn Knudsen fra Haldor Topsøe var ikke i tvivl om, hvilken der kommer til at spille hovedrollen- Det bliver Power-to-X, sagde han. Altså en teknologi, hvor man bruger grøn elektricitet til at producere flydende brændstof ud fra vand og CO2. Batterier og brint vil kun kunne supplere på de kortere ruter, og biofuel fra planteolier og biomasse er der simpelt hen ikke råvarer nok til at dække behovet.Problemet hedder prisen. Men efterhånden som produktionen kommer op i skala, så vil Power-to-X også blive det billigste alternativ. Bortset altså fra det nuværende brændstof.- Det er ret usandsynligt, at vi kommer helt ned på den fossile pris, sagde Kim Grøn Knudsen.Det er afgørende, at de grønne brændsler kommer til at kunne konkurrere med det traditionelle flybrændstof. Den erkendelse er de også nået til i Københavns Lufthavn.- Der er brug for at dreje på en række rammevilkår. Vi er åbne for hvad som helst, herunder også afgifter, sagde Marie Louise Hansen, der er chef for samfundsansvar i Københavns Lufthavn.For bare et par år siden vendte lufthavnen og branchen i det hele taget sig ellers kraftigt imod afgifter på flyenes brændstof. Det samme gør deres internationale organisation IATA stadig, men Københavns Lufthavn og det klimapartnerskab i branchen, som den er en del af, har ændret holdning.Men Marie Louise Hansen understregede, at det er helt afgørende, at både udformningen af afgifterne og provenuet fra dem kommer til at støtte den grønne omstilling. Og så håber hun meget, at reguleringen kommer på internationalt plan, så det ikke skævvrider konkurrencen, for eksempel ved at EU-kommissionens forslag fra i sommer om at fjerne afgiftsfritagelsen på jet-brændstof bliver vedtaget.For der er ingen vej uden om at få gjort luftfarten emissionsfri, både i lufthavnen og i selve flyvningen. Selv, hvis man forestiller sig, at man erstatter alle rejser under 500 kilometer i Europa med tog, ville man kun fjerne 4 procent af luftfartens samlede udledning.- Vi SKAL i mål med nuludledning, understregede hun i sit indlæg.Produktionen af de alternative brændstoffer kræver store mængder strøm, så den anden afgørende forudsætning for at gøre luftfarten klimaneutral er, at der er grøn strøm nok.Energisektoren skønner, at der i Danmark skal bruges 10 terawattimer (milliarder kilowattimer) til at dække behovet for power-to-X-produktion til alle sektorer, svarende til en forøgelse af det nuværende elforbrug med op mod en tredjedel. Skønnene varierer dog meget, og Kim Grøn Knudsen fra Haldor Topsøe regner med langt mindre. Til gengæld så er det nu.- Der er ret meget, der tyder på, at Power-to-X kommer nu. Der foregår rigtig meget med store spillere internationalt, sagde han og fortsatte:- Hvis der ikke kommer ekstra strøm, så er det ikke sikkert, det kommer til at ske i Danmark.Både når det gælder rammevilkår og en hurtig nok udbygning af vedvarende elproduktion, så ligger bolden først og fremmest hos politikerne. Henning Hyllested pegede blandt andet på, at der bør laves en ny luftfartsstrategi.- I den strategi står der ikke et eneste ord om klima. Derfor er det på høje tid at få sat gang i en debat om en ny strategi, sagde han og bebudede en forespørgselsdebat om emnet i nærmeste fremtid.- Vi skal have røget Benny Engelbrecht ud af busken og høre, hvad de går og pusler med derovre. Jeg kan ikke få at vide, hvad det er de vil, lød det i hans afsluttende bemærkninger på høringen.