Efterspørgslen efter brugte lastbiler er stigende

Onsdag 1. december 2021 kl: 13:37

Christian Weber er ansat som salgskonsulent i MAN Truck & Bus TopUsed-afdeling i Avedøre.

Af: Redaktionen For at kunne betjene kunderne bedst muligt, har MAN Truck & Bus ansat Christian Weber, som ny salgskonsulent i TopUsed afdelingen i Avedøre, hvor MAN i forvejen har en Full Service filial med salg og service af nye lastbiler, varebiler og busser.Christian Weber har et stort kendskab til både lastbiler og varebiler - og er klar til at tage en dialog med kunder, som overvejer at købe en nyere brugt last- eller varebil. Christian Weber vil ligeledes indgå i en tæt dialog med salgskonsulenterne hos MAN i Greve og Avedøre, når kundernes brugte køretøjer skal vurderes i forbindelse med en eventuel byttepris.MAN Truck & Bus åbnede sit første TopUsed center i Padborg i 2017 for at øge fokus på salget af brugte køretøjer til danske slutkunder. Efterfølgende kom endnu et TopUsed center i Kolding som en naturlig disposition, da MAN i 2017 begyndte at markedsføre varebilen MAN TGE og derfor også begyndte at handle med brugte varebiler.MAN TopUsed har i takt med et stigende indenlandsk transportmarked og den svære leveringssituation af nye køretøjer oplevet en stigende dansk efterspørgsel på brugte køretøjer. Det er denne udvikling, der danner basis for det nye TopUsed center hos afdelingen på Avedøre Holme.Hos MAN er al handel med brugte lastiler, varebiler og busser samlet i én afdeling - MAN TopUsed. Traditionelt er det danske marked ikke stort nok til at kunne aftage samtlige brugte MAN-køretøjer, som handles ind og tages i bytte, når nye køretøjer sælges. Derfor er hele verden en handelsplads for afsætningen af de mange brugte MAN lastbiler, varebiler og busser. Af samme årsag var det i 2017 naturligt for MAN at placere hovedsædet for MAN TopUsed i Padborg, tæt ved den dansk/tyske grænse.