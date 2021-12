Vognmand valgte brugte V8-ere som nye lastbiler

Onsdag 1. december 2021 kl: 13:20

Af: Redaktionen Hvad gør man som vognmand, når man har for nyt materiel i en situation, hvor der godt gang i transportbranchen, og flere lastbilproducenter har ekstraordinært lange leveringstider på nye lastbiler på grund af komponentmangel, corona-forsinkelser og generel svage led i forsyningskæderne?Vognmand Ole Jespersen stod i den situation og valgte så at henvende sig til Stiholts lastbilsælger Lars Pedersen i Thisted, som kunne nogle tricks derfor trylled tre næsten nye tre-akslede Scania R 650’ere op af jorden.Med blot 165.000, 175.000 og 215.000 kilometer bag sig er de tre trækkere dårligt nok kørt til, så Ole Jespersen var ikke betænkelig ved at overtage de for ham nye, men altså brugte og meget velholdte lastbiler. Ole Jespersen er i øvrigt ikke bange for høje kilometertal, for den Scania R 580 fra 2006, som han selv kører i til daglig, står faktisk til at runde 2,4 millioner kilometer - uden reparation eller udskiftning af vitale drivlinekomponenter overhovedet.- Det er nok, fordi jeg stort set har kørt hver eneste kilometer selv, siger vognmanden.Ole Pedersens flåde består af i alt seks lastbiler, hvoraf halvdelen blandt andet trækker for Blue Water, mens den anden halvdel - inklusiv hans egen - trækker for Dania Connect med skibscontainere til og fra Aarhus Havn. Bortset fra en enkelt seks-benet R 500 er alle Ole Jespersens biler Scania V8’ere.- Jeg er OK tilfreds med brændstoføkonomien på V8’erne, og selv om min R 500 med seks-cylindret motor som regel kører en anelse billigere end V8’erne, er det ikke meget. Til gengæld er der så meget andet godt at sige om V8’erne, at jeg foretrækker dem, siger vognmanden, der har en ny Scania R 590 V8’er i ordre hos Stiholt. Den skal leveres til foråret, hvor den formentlig vil erstatte den seks-cylindrede R 500.Ole Jespersen har valgt at tegne serviceaftaler hos Stiholt på fire af de seks nyeste lastbiler i flåden. De to ældste ”kører på regning”, som han udtrykker det, og i betragtning af deres alder er han også rigtig godt tilfreds med det.